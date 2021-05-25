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Титанический труд. Россиянки разбили команду Германии
25 мая 18:10
автор: Олег Чикирис

Титанический труд. Россиянки разбили команду Германии

На старте Лиги наций женская сборная России обыграла немок.

Полтора года наша команда не проводила официальных матчей. Восемь месяцев на карантине в Италии просидел ее главный тренер Серджо Бузатто пока в конце марта не прилетел на «Финал четырех» Суперлиги. И вот первый после сбора в Новогорске официальный матч. Жеребьевка была милостива к сборной России, определив в соперники на старте сильные, но не великие команды Германии и Голландии, а также середнячков бельгиек. С такими вполне можно, не теряя очков, набрать игровую форму.

Немки, как и большинство команд в Лиге наций, играют основой. Впрочем, резервистки резервисткам рознь: таких как у сербок, которые сегодня едва не взгрели турчанок, стоит опасаться всерьез.

С самого начала Бузато выставил оптимальный состав: Наталья Гончарова - на диагонали, Ирина Воронкова и Татьяна Кошелева - в доигровке, Евгения Старцева - связующая, Ирина Фетисова и Ирина Королева - блокирующие. На позиции либеро вышла Дарья Пилипенко. Пока россиянки раскачивались, немки быстро стали набирать очки - 1:5. Даже отсутствие в составе соперниц новоиспеченной чемпионки России в составе калиниградского «Локомотива» Луизы Липпманн не сказалось на игре команды. Она играла быстро, с азартом, и уверенно вела в счете почти всю партию.

Россиянки плохо себя чувствовали на подаче. Настолько плохо, что за первый сет Бузато успел попробовать в этом компоненте половину запасных игроков. Сразу несколько волейболисток провели сегодня дебютный матч в составе сборной, в том числе 17-летний вундеркинд Арина Федоровцева. Ближе к середине сета россиянки потихоньку начали сокращать разрыв, а потом и сравняли счет - 20:20. В концовке Гончарова с Кошелевой были неудержимы в атаке - 25:21.

Титан. Так Бузато называет ключевого игрока в команде. На которого можно положиться, которому отдают передачу в сложный момент. Наталья с Татьяной несомненно к ним относятся. Очень приятно было увидеть, что обе находятся в отличной форме. Без этих волейболисток рассчитывать нашей команде не на что. Как, впрочем, и без лучшего игрока «Финала четырех» Суперлиги Ирины Воронковой.

Второй сет практически под копирку повторил первый. Россиянки вновь засиделись на старте - 2:5, потом героическими усилиями догоняли немок, а в концовке по-гроссмейстерски легко разобрались с соперницами - 25:22. Не выдержав два таких удара немки сдали, в третьей партии стройность их игры нарушилась, и россиянки без больших проблем довели матч до победы. Самой результативной в нашей сборной стала Гончарова - 22 очка, у Воронковой - 14, у Кошелевой - 11. Молодцы, титаны!

- Было очень важно начать сезон сборной с победы, поскольку мы очень давно не играли, - сказала после матча еще один титан - капитан сборной Евгения Старцева. - Мы показали достойный уровень волейбола, с чем могу поздравить своих подруг по команде. В начале нам мешали ошибки, но потом мы смогли их минимизировать. То что нам удалось улучшить подачу и блок, тоже стало ключом к победе.

СТАТИСТИКА

Россия - Германия - 3:0 (25:21, 25:22, 25:19)

Нидерланды - Бельгия - 3:0 (25:21, 25:19, 25:18)

Турция - Сербия - 3:2 (25:21, 18:25, 25:23, 22:25, 16:14)

Япония - Таиланд - 3:0 (25:15, 25:17, 25:16)

источник: «Советский спорт»
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