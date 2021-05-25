Титанический труд. Россиянки разбили команду Германии

Полтора года наша команда не проводила официальных матчей. Восемь месяцев на карантине в Италии просидел ее главный тренер Серджо Бузатто пока в конце марта не прилетел на «Финал четырех» Суперлиги. И вот первый после сбора в Новогорске официальный матч. Жеребьевка была милостива к сборной России, определив в соперники на старте сильные, но не великие команды Германии и Голландии, а также середнячков бельгиек. С такими вполне можно, не теряя очков, набрать игровую форму.

Немки, как и большинство команд в Лиге наций, играют основой. Впрочем, резервистки резервисткам рознь: таких как у сербок, которые сегодня едва не взгрели турчанок, стоит опасаться всерьез.

С самого начала Бузато выставил оптимальный состав: Наталья Гончарова - на диагонали, Ирина Воронкова и Татьяна Кошелева - в доигровке, Евгения Старцева - связующая, Ирина Фетисова и Ирина Королева - блокирующие. На позиции либеро вышла Дарья Пилипенко. Пока россиянки раскачивались, немки быстро стали набирать очки - 1:5. Даже отсутствие в составе соперниц новоиспеченной чемпионки России в составе калиниградского «Локомотива» Луизы Липпманн не сказалось на игре команды. Она играла быстро, с азартом, и уверенно вела в счете почти всю партию.

Россиянки плохо себя чувствовали на подаче. Настолько плохо, что за первый сет Бузато успел попробовать в этом компоненте половину запасных игроков. Сразу несколько волейболисток провели сегодня дебютный матч в составе сборной, в том числе 17-летний вундеркинд Арина Федоровцева. Ближе к середине сета россиянки потихоньку начали сокращать разрыв, а потом и сравняли счет - 20:20. В концовке Гончарова с Кошелевой были неудержимы в атаке - 25:21.

Титан. Так Бузато называет ключевого игрока в команде. На которого можно положиться, которому отдают передачу в сложный момент. Наталья с Татьяной несомненно к ним относятся. Очень приятно было увидеть, что обе находятся в отличной форме. Без этих волейболисток рассчитывать нашей команде не на что. Как, впрочем, и без лучшего игрока «Финала четырех» Суперлиги Ирины Воронковой.