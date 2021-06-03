Мария Фролова: Говорили, что с моим ростом надо переходить в либеро, но я сказала, еще понападаю

- Коронавирус сделал календарь неравномерным, поэтому ваш «Енисей» закончил регулярный чемпионат раньше конкурентов за место в плей-офф. У вас в команде следили за ситуацией в таблице? - Сначала – да. Все следили за матчами, смотрели, кто с кем будет играть, сопоставляли шансы и предполагали, как может выглядеть итоговая таблица. Но после того, как команда из нижней части таблицы обыграла соперника из числа фаворитов, ситуация в таблице запуталась. Итоговых вариантов стало больше, поэтому оставалось просто ждать, чем все закончится.

- Что помогло компенсировать отсутствие привычной атмосферы? - Не знаю как у других девчонок, а я абстрагируюсь от всего и сосредотачиваюсь на игре, даже когда матчи проходят со зрителями. Это не значит, что не слышу болельщиков – конечно, слышу. Но моя концентрация полностью на площадке. Для меня самая важная поддержка – от моей семьи. Поэтому когда пришлось играть при пустых трибунах, обратила внимание на это. А во время матча все равно была на нем и сосредоточена.

- Часть прошлого сезона команды играли при пустых трибунах. Что в этом самое сложное? - Сначала появлялись странные ощущения. У нас в Красноярске красивый дворец спорта, большой зал. Непривычно, когда выходишь из раздевалки, а на трибунах никого нет. Но мне это играть не мешало.

Хотя в составе казанского «Динамо» Мария Фролова выиграла не только российскую Суперлигу, но и Лигу чемпионов с клубным чемпионатом мира, ее вклад в новейшую историю красноярского волейбола выглядит намного крупнее. Вместе с «Енисеем» Фролова выиграла первые в истории клуба медали, впервые при ней «Енисей» участвовал в финале Кубка России и полуфинале Еврокубка, именно из «Енисея» Мария впервые была вызвана в сборную России. Следующий сезон станет для нее в составе “Енисея» уже восьмым! В век царящей в современном спорте идейной беспринципности – срок феноменальный. Большой разговор с волейболисткой мы начали с открытий завершившегося сезона.

- Чемпионат прошел по новому регламенту, который теперь избавляет команды от вылета из Суперлиги. Это раскрепостило игроков?

- Для нас ничего не поменялось. «Вылет нам не грозит, поэтому к поражениям теперь можно относиться спокойно» - такие мысли даже не появлялись. Наоборот, последнее место сильно мотивировало нас. Очень уж не хотелось по итогам регулярного чемпионата остаться последними или даже предпоследними. Смотрели только наверх – задача была попасть в плей-офф.

- Но плей-офф для «Енисея» долго казался недостижимым.

- После нескольких побед мы поднялись в таблице и поверили, что в плей-офф попадем. Даже когда дома проиграли «Тулице» - прямому конкуренту – продолжали верить. Мы завершили регулярный чемпионат раньше конкурентов, наше итоговое место зависело и от их матчей, но все равно рассчитывали сыграть в квалификационном раунде. Все сложилось удачно для нас.

Новый формат чемпионата Суперлиги – шанс для середняков

- Знаю, что игроки «Минчанки» очень хотели попасть на «Ленинградку», которую в итоге и обыграли. А у вас были предпочтения по сопернику в плей-офф?

- Считали плюсом, что с казанским и московским «Динамо» точно не сыграем – они в регулярном чемпионате были намного сильнее всех и заранее себе обеспечили участие в плей-офф. А если не с ними, то… Хотелось, конечно, получить соперника послабее. Смотрели на команды из верхней части таблицы - у нас ведь был шанс подняться и на девятое место, и на восьмое. Тогда могли попасть на краснодарское «Динамо» или тех, кто еще ниже. Но с другой стороны, были рады и тому, что вообще сыграем в плей-офф. Хоть и попали на будущего чемпиона.

- По матчам квалификационного раунда с «Локомотивом» было похоже, что играете с будущим чемпионом?

- «Локомотив» по сравнению с регулярным чемпионатом прибавил! Во втором круге мы в Красноярске сыграли с ним очень упорный матч. У нас тогда на счету было каждое очко, а «Локомотив» мог немного нас недооценить. Возможно, они рассчитывали быстро нас обыграть. Но мы оказали сопротивление и уступили 2:3. В плей-офф настрой у них оказался уже другим. Мы это почувствовали. Если уж говорить прямо: они нас просто вынесли, а мы даже не успели понять, что произошло. Ни у кого тогда игра не получилась.

- Как после таких поражений настраиваться на ответный матч? Он же кажется формальностью.

- Переломить внутреннее состояние помог тренер. Сергей Иванович поддержал, напомнил, что пока серия не закончена, шансы остаются. Поэтому в Калининград летели уже уверенными в себе, с позитивным настроем. Даже после таких крупных поражений надо помнить, что у соперников тоже играют люди, которые тоже могут ошибаться и провести плохой матч. В ответном мы сыграли уже намного лучше, победили в одной партии, но «Локомотив» был объективно сильнее нас.

- Участники финала шести говорили в том числе, что если за медали играют один матч, это не всегда объективно показывает силу команд.

- Конечно, на дистанции сила команд видна лучше. Это показал и регулярный чемпионат. В нем «Локомотив» с московскими «Динамо» победами обменялись. И сыграй они за первое место серию матчей, не уверена, что «Локомотив» бы выиграл. Но регламент был всем известен заранее. И все участники финала шести готовились именно к такому формату – сыграть с каждым соперником по одному разу. Поэтому «Локомотив» - объективно сильнейшая команда Финала шести.

- Вам формат этого чемпионата понравился? Хотели бы, чтоб его сохранили и на будущий сезон?

- Я играла при разных. У каждого есть свои плюсы. Когда мы с «Енисеем» в 2017 году заняли третье место, играли за него серию матчей с «Уралочкой». Матчи были нереальные! С равной борьбой, тай-брейками. Но регламент с квалификационным раундом и финалом шести дает шанс на высокое место не только фаворитам, но и командам послабее. Пример – «Минчанка».

- Начинался то для нее сезон сложно.

- Да. «Минчанка» была внизу турнирной таблицы, потом справилась со сложностями, поднялась и заняла в чемпионате пятое место. Глядя на ее успех, понимаю, что и у «Енисея» был шанс попасть в Финал шести. Займи мы в регулярном чемпионате не десятое место, а восьмое-девятое, то это было бы реально. Мы обсуждали с девчонками такой формат, не знаю, оставят ли его на следующий сезон. Но чемпионат при таком регламенте становится интереснее. С другой стороны, когда команды встречаются в плей-офф по несколько раз, это зрителям тоже нравится. Посмотрим, что решит федерация.

В «Ленинградке» посещали мысли: «Зачем я сюда перешла»?

- Вы вспомнили про бронзовую серию четырехлетней давности с «Уралочкой». Та команда «Енисея» - особая для вас?

- Да. Уже говорила это и готова повторить: «Енисей» в сезоне 2016-2017 одна из лучших команд в моей карьере. В матчах за третье место кто-то выходил играть с травмами, кто-то на уколах. Та серия стала особым событием.

- Вернувшись в «Енисей» перед прошлым сезоном, ставили перед собой индивидуальные задачи? Например, стать самым результативным игроком чемпионата, вернуться в сборную.

- Индивидуальная цель у меня была одна – вернуться в игровой ритм. Потому что позапрошлый сезон, который я провела в «Ленинградке», получился неудачным. Я там травмировалась, долго не удавалось полностью восстановиться и наверное, в полную силу не сыграла ни одного матча. Настроение после того сезона было подавленным – думала, на прежний уровень уже не вернусь. Это и стало целью перед прошлым сезоном. Мне было без разницы, сколько я наберу очков и признают ли меня в чем-то лучшей. Хотелось полноценно вернуться в волейбол и снова приносить команде пользу. Спасибо тренерам, которые в меня поверили и поддержали, спасибо докторам, они очень помогли восстановиться. С их помощью полноценное возвращение в волейбол и состоялось.

- Почему в «Ленинградке» ситуация с травмой затянулась?

- Не буду об этом говорить, чтоб никто не обиделся. Травмы случаются у всех игроков, кому-то помогают с ними быстро справиться, кому-то нет. На тот момент получилось вот так.

- Воспринимали это как знак: зря променяли «Енисей» на «Ленинградку»?

- Мысли проскакивали. Думала про себя: «зачем я это сделала»? И сразу эти мысли от себя отгоняла. Да, сезон вышел неудачный, но полученный опыт стал очень полезным. Делая выбор в пользу «Ленинградки», я выходила из зоны комфорта, мне это на тот момент было нужно. И новые знакомства, и сложные ситуации, через которые пришлось пройти. Все это мне в жизни пригодится. То же самое касается волейбола. Для себя некоторые моменты почерпнула, обратила внимание на свои ошибки. Хоть не сыграла как могу ни одного матча, но приобрела в «Ленинградке» много полезного.

- Решение ограничить свой опыт в ней одним сезоном приняли после его завершения?

- Нет, раньше. У меня ж сразу там не пошло, и уже зимой, по ходу сезона, я знала, что в «Ленинградке» не останусь.

- Там, как и в «Енисее», вы были капитаном. Но говорили, что играть без капитанской нагрузки вам легче. Какие это подразумевает обязанности?

- Капитан – это проводник тренерских идей. Да, в качестве обычного игрока мне было бы легче, но за столько лет я к этим обязанностям привыкла. Кроме игровых вопросов, это могут быть любые, связанные с командой. Вплоть до того, какую форму надо на матч брать.

- Эти обязанности приходится и в свободное время выполнять?

- Да. Иногда придешь с тренировки из зала, где провела полдня, хочется с семьей пообщаться, а телефон сверкает командными мессенджерами. (Улыбается) Что-то надо написать, о чем- то предупредить, что-то напомнить. Родные порой могут обидеться , что на телефон отвлекаюсь, но понимают, что это часть работы и относятся нормально.

Опытные игроки говорили: «Зачем нам такая молодая и такая маленькая»?

- Ваша карьера - пример для молодых девочек со скромными по меркам Суперлиги ростовыми данными. Вы из-за этого со скептическим отношением тренеров сталкивались?

- Со стороны тренеров – нет, мне в этом повезло. Хотя мой рост – 177-178 сантиметров - для волейбола, конечно, маленький. В спортивной школе иногда об этом задумывалась, глядя на высоких девочек: «вот мне бы тоже такой рост». Но в «Уфимочке», моей первой профессиональной команде, тренер доверял и очень поддерживал. А скептические взгляды если только от опытных игроков первое время были.



- Почему?

- Их можно понять. Они намного старше, давным-давно уже играли на профессиональном уровне, а я пришла в команду в 15 лет, со мной пришла еще одна девчонка, тоже невысокая. Вот у опытных игроков и могло возникнуть непонимание: зачем нам такие молодые, к тому же настолько невысокие.

- В большинстве таких случаев становятся либеро.

- Но сомнения вскоре ушли. Как удалось влиться в команду и себя проявить, опытные волейболистки стали воспринимать меня более серьезно. Да и у самой уверенности прибавилось. Уже не рассуждала в таком ключе: «вот мне б еще пару сантиметров». К тому же видела, что есть очень высокие игроки, которые только ростом и выделяются. И половину карьеры проводят на скамейке запасных.

- В чем секрет успеха «маленьких» игроков в волейболе?

- Надо уметь пользоваться своей скоростью, в которой «маленькие» высоких превосходят. Но для быстрой атаки нужны и передачи быстрые, от передач эффективность невысокого нападающего очень зависит. И техническое разнообразие, конечно, важно. Волейбол меняется – игра во всем мире становится быстрее, требуется больше универсализма и разнообразия. Эта тенденция пришла и к нам, поэтому невысокие игроки будут востребованы все больше. Современный волейбол требует все больше скорости, а скорость – это «маленькие», в быстроте действий они высоких превосходят. Думаю, такая тенденция даст в профессиональном волейболе шанс многим девочкам, которым раньше пробиться было намного труднее.

Умение играть на блоке – дары свыше

- А вам когда-нибудь перейти в либеро предлагали?

- Да, но еще до перехода в «Енисей». Я уже несколько сезонов в высшей лиге А отыграла, хотелось попробовать себя в Суперлиге. И мне в полушутку говорили: «меняй амплуа, становись либеро пока не поздно». Подразумевая, что с таким ростом в Суперлигу не позовут. Я отвечала: «Поменять амплуа всегда успею, но хочу еще понападать». Верила, что в этом качестве смогу заинтересовать кого-то». Когда переходила в красноярскую «Юность», команда выступала еще в Высшей Лиге. Через год вместе вышли в Суперлигу, с тех пор с ней не расстаюсь. (Улыбается)

- Все, с кем ни поговоришь, важнейшим козырем российского волейбола называют блок. Вы с опытом научились справляться с любым?

- Против сильного блока играть всегда тяжело. Блок – вообще очень сложный элемент, в том числе и для меня. И не потому, что я низкого роста, здесь рост вообще не главное. Первое – это чутье, способность маскировать свои действия и «накрывать» атаку в последний момент. Если даже высокий нападающий стоит с краю сетки, руки не перемещает, то такой не страшен - нападающему его обойти легко. А бывает, что зона для атаки кажется открытой, но в момент удара над сеткой вдруг вылезают руки и деваться уже некуда.



- Это каждому реально освоить?

- Не уверена. Я думаю, такое умение должно быть дано. И уже потом идет обученность. В этом элементе очень много нюансов, например, как правильно руки развернуть. В нашей Суперлиге много сильных блокирующих, причем и невысоких.

- Кто в Суперлиге самый сложный блокирующий?

- Не в обиду другим девочкам, я восхищаюсь игрой Насти Самойленко. Ей это чутье дано – она угадывает направление атак, быстро переносит руки, «достраивается». Настя к тому же еще и высокая, ее игра на блоке – пример, когда блокирующий умеет своими ростовыми данными пользоваться.

Как выбрать момент для завершения карьеры

- Мужской и женский волейбольный клуб, как и баскетбольный, объединены одним названием – «Енисей». Между всеми вами есть взаимодействие, совместные медиапроекты?

- С баскетбольным клубом мы вообще никак не связаны, кроме названия. Это отдельная организация. А с мужским волейбольным вместе участвуем в мероприятиях, когда для них совпадает график. Организованной поддержки на матчах в клубе не устраивают – все ходят по желанию или посмотреть на знакомых. С капитаном мужского «Енисея» ездили поздравлять детей прямо к ним домой. Дарили подарки, общались с детьми.

- Красноярск для большинства игроков становится сложным и коротким по времени этапом карьеры, а вы отыграли там уже семь сезонов. Ваш город?

- Да, мне в Красноярске комфортно. Я здесь уже давно и ко всему привыкла. К большим расстояниям тоже. Даже после длительных перелетов и смены нескольких часовых поясов я чувствую себя нормально. И город мне нравится.

- Сколько еще планируете играть?

- Пока позволяет здоровье и могу быть полезной команде. Волейбол для меня – любимое занятие, если оно получается, зачем прекращать? Хотелось бы играть как можно дольше. Но когда почувствую, что мне на таком уровне играть все тяжелее, что прежнюю пользу я приносить уже не могу, то искусственно продолжать карьеру не буду. Закончу сразу. Надеюсь, случится это нескоро.