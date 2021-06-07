Серджо Бузато: Эксперименты позади. Теперь будем готовить команду к Олимпиаде

– В субботу приехали диагональная Анна Лазарева и либеро Анна Подкопаева. После трехнедневного карантина и в случае отрицательных тестов они присоединятся к сборной. Валерия Горбунова находится сейчас с нами, мало играет, но помогает команде в тренировках. Это ее первый опыт в национальной сборной, думаю ей поможет в предстоящим чемпионате мира среди девушек до 20 лет.

– Это связано со здоровьем, физическим состоянием и ситуацией с вирусом. Некоторые не смогли заниматься в полную силу, Ксения Парубец после травмы к нагрузкам матчей еще не готова и на Лигу наций не приедет.

– По каким критериям вы распределяли игроков на тех, кто приехал в Италию составе сборной к началу турнира, и тех кто подъезжает позже?

Как правильно оценить место России в середине таблицы после двух трехматчевых циклов Лиги наций? Какие сомнения остаются у тренерского штаба по составу в Токио? В чем до Игр команда должна прибавить? Перед матчем с Доминиканской Республикой об этом рассказал главный тренер сборной России.

– А что с остальными игроками, оставшимися в России?

–Татьяна Романова, Ефимова Екатерина и ещё несколько игроков занимаются по индивидуальным программам, чтоб присоединиться к нам на предолимпийском сборе в Новогорске.

– Кто-нибудь покинет расположение сборной в ближайшее время?

–Двое. Кто именно – будет решаться в течении ближайшего игрового цикла.

Олимпийский опыт мужской сборной

– Перед началом сбора в Новогорске вы говорили, что заявка на Олимпиаду – чистый лист. Ни с одной кандидатурой не определились. Спустя месяц контуры олимпийской команды появились?

– У нас есть костяк из ведущих игроков. Поэтому более, чем наполовину, олимпийскую заявку представляем уже сейчас.

– По каким позициям остаются сомнения?

– Заявка в Токио будет ограничена двенадцатью игроками. Мы пока не определились, в каком количестве их распределить по амплуа. Начнем с либеро. Его планируем одного – на Олимпиаде игры через день, в этом графике будет достаточно времени, чтобы восстановиться и подготовиться. Здесь, в режиме ежедневных матчей, такой график для одного либеро невозможен, поэтому нужна ротацию.

– А если и в Токио либеро понадобится замена?

–Для этого есть доигровщики, они же все с приемом. Поэтому каждую в случае необходимости сможем рассматривать в качестве либеро.

– Анна Подкопаева в конкуренции на поездку в Токио – безоговорочный фаворит?

– Анна – самая опытная из наших либеро, уже долго основная на этой позиции в сборной России. Но прогнозов сейчас делать не буду. Мы давно не встречались в сборной, я не знаю, в каком она сейчас состоянии. Будем смотреть, когда она к нам здесь присоединится.

– Сколько планируется на Играх диагональных?

– Этот вопрос пока открыт. Возможны разные варианты. Например, когда я тренировал мужскую сборную, на победную Олимпиаду в Лондон мы отправились только с одним диагональным – Максимом Михайловым. В качестве запасного подготовили вариант с переводом на эту позицию центрального блокирующего. Кроме Наталии Гончаровой, у нас в Лиге наций на этой позиции играет Ксения Смирнова, пробуем и доигровщицу Арину Федоровцеву.

Нашему блоку требовалось добавить роста

– Очевидной для участия выглядит пара опытных связующих – Старцева-Романова. Или здесь тоже возможны варианты?

– Старцева здесь у нас основная связующая, мы ее бережем, внимательно дозируем нагрузки. В нескольких матчах играла Полина Матвеева. Будем смотреть, в каком состоянии Татьяна Романова. А Матвеева – связующая с необычными данными для этого амплуа.

– То есть?

– Обычно пасуют самые маленькие по росту игроки – пасовать отправляют тех, кто не может играть в атаке. У Полины совсем другая история. Она почти два метра и связующей стала сразу, ее в этом амплуа целенаправленно готовили к большому волейболу. Спасибо уважаемому Вадиму Анатольевичу Панкову, при котором в «Заречье» Матвеева играет и набирается опыта в Суперлиге.

– Какие преимущества дает команде высокая связующая?

– Позволяет усилить блок и добавить разнообразия в игре. Полине еще только 18 лет, для того, чтобы стабильно играть на высоком уровне, ей нужно время. Сколько его понадобится? Иногда для выхода на высокий уровень требуется много лет. Но у Полины Матвеевой есть качества, которые могут усилить игру сборной России, поэтому она здесь с нами. Еще одна связующая – Екатерина Лазарева. Планируем, что она тоже сыграет в следующих матчах.

– Центральные блокирующие у сборной России очень высокорослые. Этот фактор учитывали специально?

– Да. Еще когда раздумывали над расширенным составом, я сказал, что одна из блокирующих нам нужна выше двух метров. Поэтому Дарью Малыгину сейчас видим только в этом амплуа. У нескольких сборных есть очень высокие крайние нападающие, через них во многом строится игра в атаке. Маленьким блокирующим таких соперников закрывать очень сложно.

– Что в данном случае значит «маленькая?

– 190 сантиметров – это маленькая. Для доигровщиков и диагональных маленькая – 185 и ниже.

– В расширенном списке у вас такая одна – Ксения Парубец.

– Ксения очень сильна в приеме и за счет нее можно ускорять игру.

В быстрый волейбол играют команды, у которых нет Гончаровой

– Как раз насчет «маленьких». Только ленивый не высказался о затянувшейся в России моде на высоких игроков, что упрощает игру. Это называют причиной отставания от конкурентов, которые и в клубах, и в сборных побеждают нас за счет быстрого и разнообразного волейбола.

– Во многих странах есть сложившаяся система игры. В том числе и у нас. Какой ставить волейбол в клубных командах, решают их тренеры, я не вправе им указывать. И революция нам не нужна. Мы традиционно играем в мощный волейбол, в нем тоже есть плюсы и наша задача – максимально использовать сильные стороны команды. Но и скорость тоже нужна.

– Как она должна проявляться?

– Хочется, чтоб мы быстро атаковали первым темпом. Когда мяч хорошо доводится до связующего, и центральный быстро выпрыгивает, атаковать намного удобнее. Перед нападающим больше пространства и только один соперник на блоке. А, например, Наталии Гончаровой быстрые передачи не нужны. Чтобы Гончарова атаковала максимально эффективно, надо использовать ее сильные качества. Ведь в быстрый волейбол играют сборные, у которых такой диагональной нет. Когда Наталия в хорошем состоянии, у нас хорошо получается мощное нападение, как в мужском волейболе. Так же играть могут и Сербия с Италией, у них тоже сильные диагональные.

– То есть двигаться в сторону скоростного и разнообразного волейболам нам не надо?

– Ускорять командную игру тоже надо, для этого нужны волейболистки другой генерации, готовые к высоким скоростям. У нас и такие есть – Парубец, Федоровцева, Смирнова.

Конкуренты опережают нас по уровню готовности

– Как правильно оценить девятое место сборной России после двух туров?

– Каждая сборная использует Лигу наций по-разному. Сербия с Италией выступают в Римини вторыми составами. У них все четко разделено – основные кандидаты на участие в Олимпиаде готовятся отдельно и на Лигу наций не приехали. Мы проиграли Бразилии, которая играет в традиционном стиле – в быстрый комбинационный волейбол. Бразильянки так привыкли играть не только в сборной, но и в клубах. Мы проиграли Японии, которая начала подготовку в Олимпиаде в марте. А Китай вообще в начале февраля – то есть на данный момент готовятся уже четыре месяца! На сегодня они объективно впереди нас по готовности.

– Когда начались тренировки у сборной России?

– Только 5 мая! 3 апреля закончился клубный сезон, игрокам нужен был отдых, в начале мая мы собрались в Новогорске, после длинного перерыва. В прошлом году мы собирались вместе на десятидневный сбор, играли только товарищеские матчи с клубами. До отъезда в Италию тренировались всего две недели, поэтому не могли сразу претендовать в Лиге наций на высокий результат. Для этого надо целенаправленно готовиться ко всем матчам, а они становились для нас, как тренировки.

– С чем было связано отсутствие трех ведущих игроков – Старцевой, Фетисовой и Гончаровой – в матче с Бразилией?

– Их физическим состоянием. Мы тщательно контролируем нагрузки, игроков нельзя «загонять», это может быть чревато травмами. Перед встречей с Бразилией мы увидели, что Старцевой, Фетисовой и Гончаровой нужна пауза.

– В первых шести матчах вы использовали многих волейболисток. Просмотры с экспериментами продолжатся и далее?

– Нет. Для экспериментов у нас были первые два тура, они позади. Теперь будем больше использовать основных игроков, наигрывать то, что собираемся подготовить к Олимпиаде. С запланированными перестановками, двойными заменами. Мы и так начали подготовку позже конкурентов – надо наверстывать.