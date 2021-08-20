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Стеснялась Карполя, хотела сыграть с Гамовой. Интервью с Елизаветой Котовой
20 августа 10:32
автор: Максим Михалко
автор фото: Инстаграм Елизаветы Котовой

Стеснялась Карполя, хотела сыграть с Гамовой. Интервью с Елизаветой Котовой

Сегодня матчем с Францией для женской сборной России по волейболу начнется новая эпоха.

После Олимпиады отдых получили многолетние ведущие игроки – в Сербию национальная команда приехала без Наталии Гончаровой, Анны Подкопаевой и трех Ирин – Королевой, Фетисовой и Воронковой. А за три недели до Игр в Токио объявила о завершении карьеры в сборной Татьяна Кошелева. Полноценный состав!

По словам главного тренера сборной России Серджо Бузато, чемпионат Европы станет большим шансом для молодежи, которой предстоит доказать, что готова заменить старших. Елизавета Котова из «Уралочки» побеждала в составе сборной России на Универсиаде, юношеском и молодежном чемпионате Европы, а взрослый Евро станет для 23-летней блокирующей дебютом в официальных турнирах в первой сборной.

«КАК Я СТАЛА БЛОКИРУЮЩЕЙ»

-Вы знали, что присоединитесь к сборной после Олимпиады?

-Нет. Я давно, еще с июня, готовилась к сезону – в «Уралочке», а вызов в сборную стал приятным сюрпризом. Это было неделю назад – в прошлую субботу я приехала в Новогорск.

-Глядя на матчи сборной во время Олимпиады и еще раньше – в Лиге Наций – представляли, как сами бы сыграли, окажись в команде?

-Конечно, всегда задумываешься, что могла бы сделать в какой-то ситуации. Но долго их не анализировала. Игровой эпизод проходит, это уже история. Зачем что-то говорить? Думала, если меня вызовут, я должна буду показать все на что способна. Сборная России для меня – большой стимул.

-На других позициях, кроме блокирующей, играли?

-Нет. Всегда играла в центре. С 10 лет. Волейболом стала в спортивной школе заниматься с девяти. Начала с четвертой зоны, но там все, наверное, начинают. (Улыбается) А уже через полгода меня поставили центральной блокирующей и с тех пор на других позициях ни разу не играла.

-Что определило выбор амплуа?

-Я не спрашивала тренера, почему она меня туда поставила. Но думаю, дело в росте. Центральные блокирующие нужны были высокие, а я с раннего детства ростом выделялась. Уже в садике была выше всех. Сейчас я в команде со своими 186 сантиметрами уже не такая высокая. В сборной большинство нападающих выше меня. Но на профессиональном уровне рост для блокирующей – не основное.

-А что основное?

-Важнее техника блока и скорость перемещения. Но это – мое мнение. А у каждого тренера может быть свой взгляд. Поэтому лучше у тренеров спросить, какой должна быть центральная блокирующая.

«ХОТЕЛА СЫГРАТЬ С ГАМОВОЙ, НО ОПОЗДАЛА»

-Волейболу была у вас альтернатива?

-Ой, чем я только не занималась! С шести до девяти лет – аэробикой, совмещала ее с плаванием, даже баскетболом. Потом увидели, что я такая высокая девчоночка, и забрали в волейбол. Так и затянуло.

-Сейчас в сборной вместе с Дарьей Пилипенко три «уралочки». Это помогает адаптироваться?

-Конечно, мы общаемся с девочками, обсуждаем между собой. Но больших трудностей с адаптацией не было.

-Пилипенко на правах старшей взяла над вами в сборной шефство?

-А что для этого надо сделать было, мастер-класс показать? (Смеется) Его не проводила. (Улыбается) Но конечно, мы общались на тему сборной, что-то Даша рассказала, подсказала.

-Какие сборные из участников чемпионата Европы знаете лучше всего?

-Следила только за Италией и Сербией, эти команды всегда на слуху, считаются фаворитами. Их знаю. Мы групповой турнир проведем в столице Сербии, вот она у меня всегда только с волейболом ассоциировалась. (Улыбается) О других сборных не знаю ничего. Пересекалась только с некоторыми девочками, когда играла за сборные своего 1998 года. Поэтому чемпионат Европы для меня первый такой опыт.

-Когда занимались в спортивной школе, у вас были в волейболе ориентиры?

-Кумиров никогда не было. «Вау-вау» - так я никем не восхищалась. Но тогда наша команда из Тюмени выступала в Суперлиге, мы обслуживали их матчи. Я за матчами внимательно следила, очень хотелось тоже когда-нибудь играть на таком уровне, всегда стремилась двигаться вперед. А особенно впечатляла Екатерина Гамова! Неважно, что у нас разные амплуа – смотрела на Гамову и хотелось с ней играть. Или хотя бы против нее.

-Получилось сыграть?

-Нет, не повезло мне – я чуть-чуть опоздала. (Смеется) Она закончила карьеру, а меня взяли в Суперлигу. Ориентир в волейболе – это очень важно. Когда приезжаю в Тюмень, иду в спортивную школу, там мой детский тренер Наталья Владимировна Молодкина и сейчас работает. Провожу мастер-класс, общаюсь с девочками, вижу, с каким интересом они на меня смотрят, это очень приятно. И для них это важно, и я общением с ними наслаждаюсь.

-Кто-нибудь из вашей детской команды еще в Суперлиге выступает?

-Нет. Я одна только. Не только в Суперлиге. В Высшей Лиге А и Б тоже никого из девочек нет.

«СТЕСНЯЛАСЬ КАРПОЛЯ»

-Вы четыре года провели в «Заречье» у Вадима Панкова, которого давно называют большим умельцем делать мастеров из молодежи. Чему научились у Панкова?

-Ой, это для меня школа! В моей короткой карьере у меня потрясающие тренеры. Все! Я ж до «Заречья» играла в «Луче», в молодежной лиге у Светланы Михайловны Сафроновой, потом попала в «Заречье», а это Суперлига – другой уровень. Играть надо быстрее. Вадим Анатольевич меня этому научил. У него я большого опыта набралась и уже потом перешла в «Уралочку». У меня – самые лучшие тренеры.

-С Николаем Карполем до перехода в «Уралочку» знакомы были?

-Лично – нет. А заочно, были знакомы, естественно. Я с 15 мечтала в «Уралочке» играть. Мечты сбываются.

-Что в ней привлекало?

-Мой тренер в «Луче» - Светлана Сафронова – восхищалась игрой «Уралочки». Я заинтересовалась и мне тоже понравился такой волейбол. Привлекало, что играют разнообразно, часто - первым темпом, а это ж мое амплуа! Захотелось узнать, как это получается, как проходят тренировки. Когда пришла в «Уралочку», влилась очень быстро. Это моя команда.

-О чем думали перед личным знакомством в Карполем?

-Волновалась, конечно. Николай Васильевич – легенда волейбола, я очень волновалась и стеснялась первое время.

-Зная его эмоциональность в работе, опасались разгневать?

-С большим интересом всего ждала! Хотелось побыстрей узнать, как все будет, как тренер отреагирует. Но ждала этого с волнением, конечно. Теперь могу сказать: Николай Васильевич Карполь это человек-мотивация. Постоянно держит в тонусе, что постоянно внутренне закаливает.

-Бывшие игроки «Уралочки» подчеркивают его педагогический дар, воспитательное воздействие. То что девочки из «Уралочки» порой замуж рано выходят, связано с воспитанием Карполя?

-Я в «Уралочке» только год, мне об этом говорить сложно. Может , все-таки это стечение обстоятельств. (Улыбается) Жизнь у каждого своя, у всех она складывается по-разному.

«В ВОЛЕЙБОЛ ИГРАЮТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ – ИМ НАДО ДАРИТЬ ЭМОЦИИ»

-Во время матчей камера порой выхватывает вас очень веселой. Где вы научились сочетать позитив с игрой в ключевые моменты?

-Я сама по себе такая. По-моему, чем напряженней на площадке ситуация, тем уверенней и раскованней надо быть игрокам. Даже если борьба идет очко в очко, как говорится, «жим-жим», нужно не уходить в себя, а по максимуму выплескивать эмоции.

-Восхитительно. Так получается далеко не у всех.

-Каждый человек уникален по-своему. У меня настрой такой: если не получилось в этом эпизоде – получится в следующем. Не представляю, как можно проявить себя полностью, если уходишь в себя. Волейбол – командный вид спорта и очень красивый. Я считаю, без эмоций в командных видах делать нечего. Мы играем для зрителей – им красоту волейбола надо дарить во всем, в том числе и эмоциями.

-Литературу по спортивной психологии читаете?

-Книги читаю чаще по психологии, иногда фантастику. А до спортивной психологии пока не дошла.

-Предпочитаете бумажный или электронный вариант?

-Электронный. А еще лучше – аудиокнига. Но смотря, какой голос. (Улыбается)

-Какой видите задачу сборной на чемпионате Европы?

- Конечно, хочется побеждать. Надо на каждый матч выходить с позитивным настроем, с уверенностью, что победим и все у нас получится.

источник: «Советский спорт»
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