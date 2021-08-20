Стеснялась Карполя, хотела сыграть с Гамовой. Интервью с Елизаветой Котовой

- Вы знали, что присоединитесь к сборной после Олимпиады?

По словам главного тренера сборной России Серджо Бузато, чемпионат Европы станет большим шансом для молодежи, которой предстоит доказать, что готова заменить старших. Елизавета Котова из «Уралочки» побеждала в составе сборной России на Универсиаде, юношеском и молодежном чемпионате Европы, а взрослый Евро станет для 23-летней блокирующей дебютом в официальных турнирах в первой сборной.

После Олимпиады отдых получили многолетние ведущие игроки – в Сербию национальная команда приехала без Наталии Гончаровой, Анны Подкопаевой и трех Ирин – Королевой, Фетисовой и Воронковой. А за три недели до Игр в Токио объявила о завершении карьеры в сборной Татьяна Кошелева. Полноценный состав!

-Нет. Я давно, еще с июня, готовилась к сезону – в «Уралочке», а вызов в сборную стал приятным сюрпризом. Это было неделю назад – в прошлую субботу я приехала в Новогорск.

-Глядя на матчи сборной во время Олимпиады и еще раньше – в Лиге Наций – представляли, как сами бы сыграли, окажись в команде?

-Конечно, всегда задумываешься, что могла бы сделать в какой-то ситуации. Но долго их не анализировала. Игровой эпизод проходит, это уже история. Зачем что-то говорить? Думала, если меня вызовут, я должна буду показать все на что способна. Сборная России для меня – большой стимул.

-На других позициях, кроме блокирующей, играли?

-Нет. Всегда играла в центре. С 10 лет. Волейболом стала в спортивной школе заниматься с девяти. Начала с четвертой зоны, но там все, наверное, начинают. (Улыбается) А уже через полгода меня поставили центральной блокирующей и с тех пор на других позициях ни разу не играла.

-Что определило выбор амплуа?

-Я не спрашивала тренера, почему она меня туда поставила. Но думаю, дело в росте. Центральные блокирующие нужны были высокие, а я с раннего детства ростом выделялась. Уже в садике была выше всех. Сейчас я в команде со своими 186 сантиметрами уже не такая высокая. В сборной большинство нападающих выше меня. Но на профессиональном уровне рост для блокирующей – не основное.

-А что основное?

-Важнее техника блока и скорость перемещения. Но это – мое мнение. А у каждого тренера может быть свой взгляд. Поэтому лучше у тренеров спросить, какой должна быть центральная блокирующая.

«ХОТЕЛА СЫГРАТЬ С ГАМОВОЙ, НО ОПОЗДАЛА»

-Волейболу была у вас альтернатива?

-Ой, чем я только не занималась! С шести до девяти лет – аэробикой, совмещала ее с плаванием, даже баскетболом. Потом увидели, что я такая высокая девчоночка, и забрали в волейбол. Так и затянуло.

-Сейчас в сборной вместе с Дарьей Пилипенко три «уралочки». Это помогает адаптироваться?

-Конечно, мы общаемся с девочками, обсуждаем между собой. Но больших трудностей с адаптацией не было.

-Пилипенко на правах старшей взяла над вами в сборной шефство?

-А что для этого надо сделать было, мастер-класс показать? (Смеется) Его не проводила. (Улыбается) Но конечно, мы общались на тему сборной, что-то Даша рассказала, подсказала.

-Какие сборные из участников чемпионата Европы знаете лучше всего?

-Следила только за Италией и Сербией, эти команды всегда на слуху, считаются фаворитами. Их знаю. Мы групповой турнир проведем в столице Сербии, вот она у меня всегда только с волейболом ассоциировалась. (Улыбается) О других сборных не знаю ничего. Пересекалась только с некоторыми девочками, когда играла за сборные своего 1998 года. Поэтому чемпионат Европы для меня первый такой опыт.

-Когда занимались в спортивной школе, у вас были в волейболе ориентиры?

-Кумиров никогда не было. «Вау-вау» - так я никем не восхищалась. Но тогда наша команда из Тюмени выступала в Суперлиге, мы обслуживали их матчи. Я за матчами внимательно следила, очень хотелось тоже когда-нибудь играть на таком уровне, всегда стремилась двигаться вперед. А особенно впечатляла Екатерина Гамова! Неважно, что у нас разные амплуа – смотрела на Гамову и хотелось с ней играть. Или хотя бы против нее.

-Получилось сыграть?

-Нет, не повезло мне – я чуть-чуть опоздала. (Смеется) Она закончила карьеру, а меня взяли в Суперлигу. Ориентир в волейболе – это очень важно. Когда приезжаю в Тюмень, иду в спортивную школу, там мой детский тренер Наталья Владимировна Молодкина и сейчас работает. Провожу мастер-класс, общаюсь с девочками, вижу, с каким интересом они на меня смотрят, это очень приятно. И для них это важно, и я общением с ними наслаждаюсь.

-Кто-нибудь из вашей детской команды еще в Суперлиге выступает?

-Нет. Я одна только. Не только в Суперлиге. В Высшей Лиге А и Б тоже никого из девочек нет.

«СТЕСНЯЛАСЬ КАРПОЛЯ»

-Вы четыре года провели в «Заречье» у Вадима Панкова, которого давно называют большим умельцем делать мастеров из молодежи. Чему научились у Панкова?

-Ой, это для меня школа! В моей короткой карьере у меня потрясающие тренеры. Все! Я ж до «Заречья» играла в «Луче», в молодежной лиге у Светланы Михайловны Сафроновой, потом попала в «Заречье», а это Суперлига – другой уровень. Играть надо быстрее. Вадим Анатольевич меня этому научил. У него я большого опыта набралась и уже потом перешла в «Уралочку». У меня – самые лучшие тренеры.

-С Николаем Карполем до перехода в «Уралочку» знакомы были?

-Лично – нет. А заочно, были знакомы, естественно. Я с 15 мечтала в «Уралочке» играть. Мечты сбываются.

-Что в ней привлекало?

-Мой тренер в «Луче» - Светлана Сафронова – восхищалась игрой «Уралочки». Я заинтересовалась и мне тоже понравился такой волейбол. Привлекало, что играют разнообразно, часто - первым темпом, а это ж мое амплуа! Захотелось узнать, как это получается, как проходят тренировки. Когда пришла в «Уралочку», влилась очень быстро. Это моя команда.

-О чем думали перед личным знакомством в Карполем?

-Волновалась, конечно. Николай Васильевич – легенда волейбола, я очень волновалась и стеснялась первое время.

-Зная его эмоциональность в работе, опасались разгневать?

-С большим интересом всего ждала! Хотелось побыстрей узнать, как все будет, как тренер отреагирует. Но ждала этого с волнением, конечно. Теперь могу сказать: Николай Васильевич Карполь это человек-мотивация. Постоянно держит в тонусе, что постоянно внутренне закаливает.

-Бывшие игроки «Уралочки» подчеркивают его педагогический дар, воспитательное воздействие. То что девочки из «Уралочки» порой замуж рано выходят, связано с воспитанием Карполя?

-Я в «Уралочке» только год, мне об этом говорить сложно. Может , все-таки это стечение обстоятельств. (Улыбается) Жизнь у каждого своя, у всех она складывается по-разному.

«В ВОЛЕЙБОЛ ИГРАЮТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ – ИМ НАДО ДАРИТЬ ЭМОЦИИ»

-Во время матчей камера порой выхватывает вас очень веселой. Где вы научились сочетать позитив с игрой в ключевые моменты?

-Я сама по себе такая. По-моему, чем напряженней на площадке ситуация, тем уверенней и раскованней надо быть игрокам. Даже если борьба идет очко в очко, как говорится, «жим-жим», нужно не уходить в себя, а по максимуму выплескивать эмоции.

-Восхитительно. Так получается далеко не у всех.

-Каждый человек уникален по-своему. У меня настрой такой: если не получилось в этом эпизоде – получится в следующем. Не представляю, как можно проявить себя полностью, если уходишь в себя. Волейбол – командный вид спорта и очень красивый. Я считаю, без эмоций в командных видах делать нечего. Мы играем для зрителей – им красоту волейбола надо дарить во всем, в том числе и эмоциями.

-Литературу по спортивной психологии читаете?

-Книги читаю чаще по психологии, иногда фантастику. А до спортивной психологии пока не дошла.

-Предпочитаете бумажный или электронный вариант?

-Электронный. А еще лучше – аудиокнига. Но смотря, какой голос. (Улыбается)

-Какой видите задачу сборной на чемпионате Европы?

- Конечно, хочется побеждать. Надо на каждый матч выходить с позитивным настроем, с уверенностью, что победим и все у нас получится.