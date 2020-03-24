Девушка дня. Именинница Валерия Зайцева

Сегодня день рождения у центральной блокирующей калининградского «Локомотива» Валерии Зайцевой.

Волейболистка модельной внешности родом из Новосибирска. Еще в юном возрасте ее пригласили в московское «Динамо», а в суперлиге она дебютировала в составе «Протона».

В прошлом году Зайцева дебютировала в сборной России и стала победителем Универсиады.

Валерия рассказывала, что в родном городе посещала модельное агентство, но все же сделала выбор в пользу волейбола. И это здорово, иначе у «Советского спорта» сегодня не было бы повода поздравить ее с днем рождения и запостить такую красоту в рубрике «девушка дня».

ФОТО: https://www.instagram.com/lera__andreevna/