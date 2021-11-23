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Всем волейбол: мастер-класс с чемпионами в Кемерове

Замечательная, умная, эмоциональная игра с мячом продолжает захватывать школьные площадки. Серия мастер-классов «Играем в волейбол – встречаем Чемпионат мира» докатилась до школы №94 города Кемерово.
Всем волейбол: мастер-класс с чемпионами в Кемерове
23 ноября 2021 15:17
автор: Сергей Иванов
автор фото: ВК «Кузбасс»

К ребятам из школы №94 пришли команды ещё двух школ – гимназии №21 и городского классического лицея, и игроки волейбольного клуба «Кузбасс»: олимпийский чемпион Александр Бутько, блокирующий сборной Сербии Петар Крсманович, чемпионы России Владимир Съемщиков и Александр Моисеев.

Источник фото: ВК «Кузбасс»

- Когда я был ребенком, у нас тоже проводились мастер-классы, и мы очень рады, что поиграли в волейбол с ребятами. Могу сказать, что мероприятие очень красивое, надеюсь, что из этих ребят вырастут отличные волейболисты и волейболистки, - поделился впечатлениями сербский легионер кемеровского клуба Петар Крсманович.

Игроки провели для ребят разминку, показали упражнения и выполнили их вместе с ними, поделившись секретами профессионального мастерства. По ходу мастер-класса титулованные гости ответили на вопросы юных любителей волейбола.

- Для обычных ребят, которые учатся в обычных школах, конечно, это сродни какому-то феномену, что мы пришли в зал и можем пообщаться с ними. Тут даже, наверное, не сам волейбол важен, потому что разный возраст, разный уровень подготовки детей, тут важно именно общение, что в обычный день мы можем прийти к ребятам, пожать им руку и ответить на их вопросы. Потому что мы сами были детьми, сами прошли путь из таких же залов. У них есть мечта, и это самое главное, и, конечно, грядущий чемпионат мира поможет ребятам исполнить эту мечту, потому что они станут еще ближе к профессиональным волейболистам, - отметил олимпийский чемпион связующий Александр Бутько.

После мастер-класса команды школ приняли участие в «Школьной волейбольной лиге Кузбасса».

источник: «Советский спорт»
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