Волейбольные мастер-классы шагают по стране

- Эта акция идёт по всей стране, - рассказывает советник по спорту генерального директора оргкомитета чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022 в России Егор Ноздрин. - Не только в городах, где будет чемпионат, но и там, где волейбол развит. По поводу Нижневартовска мы долго не думали - школа «Самотлора» известна далеко за пределами нашей страны, поэтому мы включили его в список фестивальных городов. И не прогадали.

Список участников и гостей фестиваля, которых приняла школа №7, оказался самым представительным. Среди них победители Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и чемпионы России. Открыл мастер-класс в Нижневартовске заместитель губернатора Ханты-Мансийского Автономного округа - Югры Юрий Южаков.

- Игровые виды спорта это особенно здорово, - отметил Южаков. - Это командное взаимодействие, драйв. На площадке все друг за друга. Мастер-класс - это отличная возможность научиться чему-то у настоящих мастеров. Это интересно и увлекательно.

Во встрече с учащимися приняли участие игроки «Югры-Самотлора» Валентин Кротков, Максим Шпилёв, Максим Сапожков и Максим Шкредов. Вместе с заслуженным тренером России Еленой Березиной профессиональные игроки провели мастер-класс для школьников, который наверняка запомнится надолго.

- Такие праздники очень важны для продвижения чемпионата мира и развития волейбола, самого успешного командного вида спорта в нашей стране и в Нижневартовске, - поделился впечатлениями от мастер-класса капитан «Югры-Самотлора» Валентин Кротков. - Очень многие родители сейчас хотят отдать детей заниматься волейболом. Это здорово и важно!

А в это время в Магнитогорске тоже прогремел настоящий волейбольный праздник, который был проведен с учащимися школы №20 и №1. К школьникам с образовательной, воспитательной и развлекательной (чего уж там) миссией пожаловали игроки волейбольного клуба «Магнитка» Александр Кимеров и Филипп Шатунов, Иван Турченко и Евгений Волков, а также тренеры команды – Александр Горбатков и Сергей Каюков.

Волейболисты «Магнитки» и гости мастер-класса были ошеломлены ответным праздником, который устроили для них школьники – а ведь это было настоящее предматчевое шоу! Но, в основном, конечно, внимание уделяли волейболу: профессионалы дали урок любителям. И поверьте, после мастер-класса любителей прекрасной игры стало намного больше.

Самый свежий мастер-класс «Играем в волейбол – встречаем чемпионат мира» прошел 25 ноября в МБОУ СОШ №9 им. В.И. Некрасова в Сосновом бору. Гостями встречи с учащимися стали Артём Мельников – выпускник школы, Сергей Пирайнен, Никита Вишневецкий, Денис Шенкель, сербский связующий Никола Йовович и тренер по общефизической подготовке Алексей Коновалов.

Выбор школы №9 неслучаен: за последние годы из её стен выпустилось 15 волейболистов, прошедших молодёжную команду «Динамо-ЛО-2», а 7 человек учатся сейчас. В гости к родной школе пришёл Артём Мельников – парень, которым, по словам директора школы Валентины Шаталовой, они гордятся.

К Мельникову было приковано всеобщее внимание, что несложно понять: выпускник небольшой школы из города на берегу Финского залива играет в Суперлиге и к своим 22 годам объездил полмира с молодежной сборной России. Школьники делают мысленную засечку: ты можешь стать кем хочешь, и добиться многого – вот же он, живой пример, бородатый и смущенно улыбающийся. Как поют #2Маши в своей песне, написанной для Чемпионата мира FIVB 2022 в России – «Ты можешь больше, чем думаешь».

После небольшой торжественной части спортсмены взялись за дело с жаром: тренер Алексей Коновалов за 15 минут разогрел и школьников, и волейболистов «на пятёрку». Учителя из числа зрителей шёпотом переговаривались: «Ну надо же, за две секунды всех построил так, как ему нужно, вот это человек!»

Ну а потом началось именно то, ради чего все собрались: мастер-класс. Каждый волейболист «преподавал» свой элемент: Никита Вишневецкий – приём и защиту, Денис Шенкель – подачу, Сергей Пирайнен – атаку, Никола Йовович – передачу, а Артём Мельников – блок. Смеха, радости и широко распахнутых глаз было в эти полчаса очень много. Не обошлось и без стука мячей по головам журналистов, попавших под обстрел. «Сами виноваты!» - бодро рапортовали заведённые и раскрасневшиеся от усердия и удовольствия школьники.

- Я всего раза два участвовал в таких мероприятиях. Очень понравился сегодняшний день! Но самое главное, конечно, что он понравился детям – все довольны, заряжены на процесс. Мы изучали элементы игры, ребята были внимательны и видно, что они хотели что-то для себя почерпнуть. Им интересно, им понравилось, они запомнят этот день. Это важно для нашего волейбола в преддверии Чемпионата мира. Когда я учился, у нас такого не было и здорово, что у нынешних подростков есть возможность видеть перед собой какие-то хорошие примеры. Самое классное? То, что моя команда победила (смеется), а дети получили классные подарки, - подвел итог Сергей Пирайнен.