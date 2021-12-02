Андреа Анастази: У Туомаса Саммелвуо перед чемпионатом мира будет непростой выбор

- В России в следующем году пройдет чемпионат мира по волейболу FIVB 2022. Вы выигрывали золото в 1990 году, часто ли вспоминаете тот турнир и вашу победу?

- Это в моей голове, вспоминаю каждый раз! Я считаю, что у России есть абсолютно все шансы на победу, там потрясающие игроки. Думаю, что у Туомаса Саммелвуо будет непростой выбор перед чемпионатом мира.

- А что насчет Польши, сможет ли она сделать хет-трик (с 2011 по 2013 годы Анастази тренировал сборную этой страны. - Прим. ред.)?

- В Польше по-прежнему прекрасная команда, но должен быть с вами честен. У ребят были проблемы в прошлом сезоне, потому что давление на них, на мой взгляд, невероятное. Я хорошо это знаю, потому что был тренером сборной Польши. Вы знаете, на них оказывают слишком большое давление. Иногда всем кажется, что полякам нужно побеждать на каждом турнире, но сейчас 6-8 команд могут побеждать. И нам необходимо уважать каждую сборную.

- В одном из интервью вы поделились своим мнением, что Никола Грбич - лучший кандидат на пост главного тренера сборной Польши. Почему?

- Ладно, во-первых, мы с Николой хорошие друзья и он был моим игроком, а теперь стал прекрасным тренером. И он может быть хорошим выбором. Если вы видели список тренеров, то знаете, что там есть и другие потрясающие кандидатуры и федерации волейбола Польши непросто. Если примут решение в пользу Николы, я считаю, что сборная в надежных руках.

- Не думали ли вы удивить всех и возглавить одну из команд на предстоящем чемпионате мира?

- Нет, не думал. Единственной возможностью была сборная Польши, так как она меняет тренера, но меня нет в списке. Потому что я не отправлял свое резюме в федерацию, так что я буду сосредоточен на клубе.

- Есть ли у вас какие-либо ожидания от чемпионата мира, который пройдет в России?

- Я почти уверен, что это будет потрясающе. Я надеюсь, что вся эта ситуация с COVID-19, наконец, позволит нам чувствовать себя свободными. Знаю, что в России всё также сложна, как и в Польше. Постоянно думаю об этом, немного боюсь – нам еще ведь и фанаты на трибунах нужны! Без фанатов всё действительно печально. И если мне придется сыграть ещё один сезон без болельщиков, как в прошлом году в Польше… Mamma mia! Лучше взять отпуск и остаться дома, потому что все не так, как должно быть.