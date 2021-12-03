Орел и Воронеж приняли подачу: волейбольные мастер-классы продолжаются

В лицей №1 города Воронежа, что на знаменитой улице Лизюкова, пришли игроки волейбольного клуба «Кристалл-Черкизово» Никита Иванов, Никола Кэрэуш, Илья Ерохин и Виктор Чекмачёв вместе со своим главным тренером Дмитрием Митрофановым, а также тренером женской команды Никитой Елькиным.

В течение нескольких часов учащиеся 8 классов боролись одновременно и со стеснением, и с восторгом от соприкосновения с профессиональным спортом. Впитывали как губки, внимали, затаив дыхание и отрабатывали элементы, показываемые не на игровой арене, а прямо в стенах школьного спортзала. Подарки детям и школе от Оргкомитета Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 в России, оставшиеся после мастер-класса, конечно, оставят прекрасные воспоминания. Но ещё больше останется впечатлений!

Не меньше впечатлений останется и у школьников лицея №21 города Орла, в гости к которым приехал сам Константин Семёнов – один из лучших российских пляжных волейболистов за историю этого вида спорта. Семёнов приехал не один, вместе с одним из тренеров «Белогорья», клуба из Белгорода – соседнего с Орлом региона – Сергеем Брусенцевым.

- На мой взгляд, здесь действительно проходит очень большое мероприятие. В следующем году Россия станет столицей мирового волейбола. Огромные слова благодарности хочу выразить Оргкомитету Чемпионата мира за то, что Орёл тоже смог прикоснуться к такому большому событию. Самое главное, я хочу пожелать, чтобы кто-то из присутствующих волейболистов пробился в национальную сборную России и отстаивал честь нашей страны на международном уровне, - заметил начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.

Константин Семёнов не только провёл мастер-класс для детей, и поучаствовал во вручении подарков для детей, но и привёз собственные сувениры – две свои игровые майки с крупных турниров, которые разыграл тут же, причём к вопросу подошёл креативно. Он разложил майки на площадке, предложив детям попасть в них подачей, закрепив тем самым, наработанные на мастер-классе навыки ввода мяча в игру. Здорово же!

- Рад присутствовать здесь. Это очень большое событие для страны – принимать Чемпионат мира. Думаю, он даст большой толчок популяризации волейбола, который развивается намного быстрее остальных видов спорта. Я возлагаю большие надежды на этих молодых ребят, для которых провожу мастер-класс!, - подвёл итог Семёнов.