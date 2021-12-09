Финал волейбольного турнира Red Bull High Five состоится 14 декабря в Казани

Команды-победители шести отборочных этапов студенческого волейбольного турнира встретятся 14 декабря 2021 в Казани в комплексе Центр волейбола «Санкт-Петербург». Сильнейшая команда заберет титул национального чемпиона Red Bull High Five и испытает скиллы в товарищеской игре с ВК «Зенит-Казань».

Региональные квалификации прошли в 6 городах: Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Каждый город проводил региональную квалификацию в виде турнира между университетами. Регламент отборочных турниров всегда предусматривал второй шанс для каждой команды в случае проигрыша в одном из матчей. Победители региональной квалификации отправляются на национальный финал.

Турнир проходит в целом по обычным правилам FIVB, но с рядом изменений:

- 6 игроков в команде: 5 на площадке, 1 на замене

- Обязательно смешанные команды: на площадке должен присутствовать как минимум один студент и как минимум одна студентка

- Игра состоит из одного сета продолжительностью не более 10 минут

- Если в ходе сета одна из команд достигнет преимущества в 5 очков, эта команда признается победителем

- Нет обязательной расстановки и задней линии. Атаковать могут все члены команды. Игроки могут не меняться позициями (за исключением подачи)

- Порядок подач внутри команды определяется капитаном и вносится в протокол до начала встречи.

Победили региональных квалификаций отправятся в трёхдневный тренировочный лагерь на базу ВК «Зенит-Казань» 13-15 декабря 2021 г., где будут заниматься под руководством тренерского штаба клуба, сыграют на одной площадке со звёздами отечественного волейбола и поборются за титул чемпионов!