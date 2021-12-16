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Нижегородские школьники приняли подачу!

В российских городах продолжается серия мастер-классов «Играем в волейбол – встречаем Чемпионат мира».
Нижегородские школьники приняли подачу!
16 декабря 2021 12:46
автор: Олег Чикирис
автор фото: Сергей Литвак / ВК АСК (Нижний Новгород)

Нижний Новгород не принимает у себя матчи Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022, однако это один из самых заряженных волейболом городов в России – с сильной любительской лигой, с двумя профессиональными клубами Суперлиги Париматч – мужской командой АСК и женской «Спартой». В гости к учащимся школы №91 пришли игроки АСК Виктор Никоненко, Антон Андреев, Сергей Рохин и директор клуба Дмитрий Фомин – в недавнем прошлом легенда российского волейбола.

Автор фото: Сергей Литвак / ВК АСК (Нижний Новгород)

Для самих учеников такие мастер-классы – настоящий праздник. Это и получение новых знаний, но и общение в неформальной обстановке с профессиональными спортсменами, которых в обычные дни школьники могут видеть только с трибун. Были среди участников мастер-класса и те, кто впервые познакомился с волейболом.

- Думаю, после такого мастер-класса, многие по-новому посмотрят на волейбол, так как появятся новые знания о нем от профессиональных игроков. Для меня лично это плюс одно достижение в личную копилку знаний, - рассказывает десятиклассница Татьяна Плотнова.

Автор фото: Сергей Литвак / ВК АСК (Нижний Новгород)

Разминка, растяжка, беговые упражнения - все эти элементы тренировки хорошо знакомы школьникам, но совсем другое, когда рядом с тобой растягивается колоритный капитан АСК и долгожитель Суперлиги 41-летний Виктор Никоненко, большой балагур. Всё мероприятие прошло под знаком его искромётных шуток, а дети только рады подхватить. Но самое интересное для учеников, конечно, было впереди – работа с мячами и товарищеский матч. Неподдельный интерес и даже восторг! По завершению мастер-класса все получили подарки с символикой предстоящего Чемпионата мира.

Автор фото: Сергей Литвак / ВК АСК (Нижний Новгород)

Дмитрий Фомин, директор волейбольного клуба АСК (Нижний Новгород)

- Чемпионат Мира - только верхушка айсберга, на который равняются все люди, пропагандирующие здоровый образ жизни и, в частности, волейбол. Очень здорово, что этот турнир пройдет в нашей стране и мы все надеемся на прирост интереса к нашей любимой игре.

Автор фото: Сергей Литвак / ВК АСК (Нижний Новгород)

Антон Андреев, блокирующий ВК АСК (Нижний Новгород)

- Замечательно, что есть возможность показать детям, нашей молодежи, что такое волейбол. Будем надеяться, что после того, как ребята посмотрят на мастеров своего дела, они заинтересуются спортом, запишутся в секции. Это будет классно.

источник: «Советский спорт»
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