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Екатерина Гамова и Сергей Тетюхин стали амбассадорами Чемпионата мира по волейболу

Екатерина Гамова и Сергей Тетюхин стали амбассадорами Чемпионата мира по волейболу
16 декабря 2021 20:54
автор: Олег Чикирис
автор фото: Twitter Пресс-центр «Россия сегодня»

Сегодня в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, на которой были подведены итоги года по подготовке к FIVB Чемпионату мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022 в России.

На ней были объявлены первые амбассадоры турнира – Екатерина Гамова и Сергей Тетюхин. Легенд российского волейбола, двукратную чемпионку мира Гамову и полного кавалера Олимпийских игр Тетюхина, знают и любят во всем мире. И если кто-то скажет «российский волейбол», то ему обязательно назовут в ответ одну из этих фамилий. Поэтому неудивительно, что выбор организаторов пал именно на Екатерину и Сергея.

Екатерина Гамова дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы, завоевывала золото Гран-при в составе сборной России. В клубной карьере Екатерина 11 раз становилась победительницей чемпионата России и Турции, пять раз – Лиги чемпионов и один – клубного чемпионата мира. Обладательница бесчисленного количества личных наград. Волейболистка завершила игровую карьеру в 2016 году, а в 2017-м была назначена куратором российских женских юниорских сборных.

«Невероятно почетно стать послом Чемпионата мира по волейболу, хотя это довольно необычная история для меня, ведь не так давно я выигрывала мировое первенство как игрок. Теперь мне доверили такую важную миссию. В первую очередь хочется сказать, что берет гордость за свою страну, которая примет первый Чемпионат мира в своей современной истории. Во-вторых, отмечу, что это будет уникальный чемпионат с обширной географией городов, и у каждого – богатые волейбольные традиции. Уверена, что болельщики в каждом городе тепло встретят всех участников турнира», – сказала Екатерина Гамова во время вручения ей сертификата амбассадора Чемпионата мира.

Сергей Тетюхин выиграл две бронзовые, серебряную и золотую медаль Олимпийских игр. Всего в его карьере было шесть Олимпиад. На последней, в 2016 году в Рио-де-Жанейро, он был знаменосцем российской команды на открытии Игр. Обладатель двух Кубков мира, победитель Мировой лиги, вице-чемпион мира 2002 года. Десятикратный чемпион России и обладатель Кубка России, четырехкратный победитель Лиги чемпионов. Завершил игровую карьеру в апреле 2018 года, а в 2019 году назначен генеральным менеджером сборной России.

В октябре 2021 года был введен в Международный зал славы волейбола в г. Холиок (США).

«Спасибо за оказанное доверие! Амбассадор – это звучит гордо. Твердо уверен в одном: в следующем году мы увидим настоящий праздник волейбола, нашей любимой игры с мячом. Горжусь тем, что Чемпионат мира пройдет в России, и знаю, что наша страна способна провести этот огромный турнир на высочайшем уровне. В этом году подготовка к Чемпионату Мира идет в России очень активно. Мне довелось поучаствовать в ряде мероприятий, и особенно запомнились передача Кубка Чемпионата мира в Лозанне и мастер-классы в школах. Заряжать волейболом детей, мне кажется, самая важная и ответственная миссия таких турниров. Чем больше детей придут после Чемпионата мира в спортивные секции, тем лучше. Значит, мы движемся в правильном направлении популяризации прекрасной командной игры, в которую играет весь мир – в зале, на песке, в парках и даже на снегу», – отметил Тетюхин.

Генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов подвел итоги уходящего года. Ключевыми событиями 2021 года он назвал мероприятие, посвященное году до старта Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 и Жеребьевку, в ходе которой были определены составы групп первого группового раунда, а также распределены города, принимающие эти группы. Кроме того, в рамках всероссийского голосования был выбран талисман Чемпионата – тигр Тигроша.

«Важным этапом подготовки к Чемпионату мира стали инспекционные визиты, которые Оргкомитет провел совместно с Международной федерацией волейбола. Во время трех сессий были осмотрены спортивные объекты и объекты размещения во всех городах-организаторах, проведены встречи с региональными организационными комитетами. Итогом этих визитов стало официальное утверждение Международной федерацией всех объектов Чемпионата мира», - сказал Роман Станиславов.

В следующем году организаторы Чемпионата мира сфокусируются на проведении тестовых мероприятий. Первый тестовый матч состоится 25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге на Ледовой арене в рамках финала Кубка России по волейболу. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко поделился ожиданиями от этого события.

«Впервые крупный волейбольный турнир пройдет на Ледовой арене Санкт-Петербурга, а это значит, что вживую увидеть это событие смогут больше зрителей, чем обычно. Власти города разрешили 50% заполняемость арены. Билеты на турнир уже в продаже, мероприятие пройдет в ковид-фри режиме, приглашаем всех жителей и гостей Северной столицы присоединиться к этому событию.

Кубок России станет тестовым мероприятием для команды организаторов Чемпионата мира. Федерация тесно работает с Оргкомитетом. Уверен, организация будет на очень высоком уровне».

В рамках продвижения Чемпионата мира запланировано большое количество мероприятий, направленных на популяризацию волейбола в России и повышение интереса к предстоящему турниру. Одно из них – Тур Трофея – путешествие Кубка Чемпионата мира по российским городам и регионам. Приезд кубка в каждый город станет большим событием для горожан. За время тура Трофей проедет двенадцать с половиной тысяч километров по территории России.

источник: «Советский спорт»
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