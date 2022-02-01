Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 набирает волонтеров

В подготовке мероприятия в рамках турнира примут участие более 3500 волонтеров по 18 функциональным направлениям – от работы со зрителями и проведению церемоний до обеспечения сервисов для СМИ и лингвистических услуг.

Для того, чтобы стать частью 25-й команды чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 – команды волонтеров чемпионата, на момент начала мероприятий чемпионата кандидату должно исполниться 18 лет, ему необходимо знать английский язык и уметь работать в команде.

Ключевым этапом подготовки волонтеров к чемпионату является общее обучение, которое начнется в июне-июле 2022 года, функциональное и объектовое обучение – в августе 2022 года. Каждому кандидату в волонтеры чемпионата необходимо быть готовым пройти обучение и иметь возможность участия в качестве волонтера в период проведения чемпионата.

Все волонтеры чемпионата получат незабываемый опыт в организации крупного международного события в дружной международной команде единомышленников, комплект экипировки, памятную сувенирную продукцию, а также им будет доступен бесплатный проезд на общественном транспорте в городе-организаторе. Все волонтеры будут застрахованы, начиная с первого дня смены. Также для волонтеров предусмотрено питание во время смен на спортивных объектах, а для некоторых категорий волонтеров, иностранных и иногородних, – проживание.

Для того, чтобы стать частью команды волонтеров чемпионата, начиная с 21 февраля 2022 года необходимо будет оставить заявку в специальном разделе на сайте Оргкомитета – volley2022.ru/volunteers.

Справочная информация о чемпионате мира по волейболу FIVB 2022:

Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске.

Участниками чемпионата стали 24 национальные сборные: Команда ВФВ, Польша, Тунис, Камерун, Италия, Словения, Бразилия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада, Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария, Китай, Япония, Иран.

Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира.