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Вице-президент ВФВ: Сборная Украины не способна показать нормальный результат на ЧМ

Геннадий Шипулин разочарован решением исключить россиян.
15 апреля 2022 20:42
автор: Артур Гичунцев

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин прокомментировал решение Международной федерации волейбола (FIVB) отстранить команду от чемпионата мира, а на ее место пригласить коллектив из Украины.

«Замена России на Украину – еще одна спица в наши колеса, хотя и не такая большая. К сожалению, эта команда не способна показать нормальный результат. Но мы до сих пор поддерживаем контакты с ребятами оттуда, ведь волейбол живет вне политики. Международная федерация просто пошла на поводу и отработала сценарий. Видимо, возникло желание, так сказать, взять под козырек», – цитирует функционера «СЭ».

Также Шипулин отреагировал на решение FIVB отнять у России право на проведение турнира и отдать его Польше и Словении.

«Я просто удручен вердиктом и протестую против него. Я не могу равнодушно смотреть на происходящее. Наш оргкомитет проделал огромную работу.

Вышло постановление правительства. Страна понесла огромные затраты. Построили новые стадионы. Первенства планеты в России не было 50 лет», – заключил Шипулин.

источник: «Спорт-Экспресс»
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