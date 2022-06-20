Сергей Гранкин: Безопасность семьи - один из факторов, почему уехал из Германии

Российский волейболист Сергей Гранкин рассказал, почему покинул «Берлин».

Отметим, что 37-летний спортсмен выступал в чемпионате Германии с 2019 года.

«В России поспокойнее — семья дома. А последние полгода они были со мной в Берлине. Ведь если ребенка в садик или школу отдашь, то непонятно, какой будет там жизнь. От детей это не зависит, а родители могут «накачать» его — русский ведь. Безопасность семьи, конечно, один из факторов, почему переехал», – цитирует «Чемпионат» Гранкина.

Добавим, что волейболист подписал контракт с новоуренгойским «Факелом». Детали соглашения не разглашаются.