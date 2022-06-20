ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сергей Гранкин: Безопасность семьи - один из факторов, почему уехал из Германии

В 2008 году связующий стал олимпийским чемпионом.
20 июня 2022 22:30
автор: Александр Поволоцкий

Российский волейболист Сергей Гранкин рассказал, почему покинул «Берлин».

Отметим, что 37-летний спортсмен выступал в чемпионате Германии с 2019 года.

«В России поспокойнее — семья дома. А последние полгода они были со мной в Берлине. Ведь если ребенка в садик или школу отдашь, то непонятно, какой будет там жизнь. От детей это не зависит, а родители могут «накачать» его — русский ведь. Безопасность семьи, конечно, один из факторов, почему переехал», – цитирует «Чемпионат» Гранкина.

Добавим, что волейболист подписал контракт с новоуренгойским «Факелом». Детали соглашения не разглашаются.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Сергей Гранкин: Безопасность семьи - один из факторов, почему уехал из Германии
В 2008 году связующий стал олимпийским чемпионом.
20.06.2022 22:30
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Брянский стал главным тренером мужской сборной России по волейболу
Брянский стал главным тренером мужской сборной России по волейболу
44-летний специалист с 2018 года возглавляет московское «Динамо».
16.06.2022 15:36
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Умер олимпийский чемпион по волейболу Молибога
Умер олимпийский чемпион по волейболу Молибога
Советский спортсмен и тренер ушел из жизни из-за тяжелой болезни.
09.06.2022 13:10
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Дочь тренера Воронкова отказалась комментировать дисквалификацию своего отца за расизм
Российский тренер был отстранен на два года.
01.06.2022 21:32
Волейбол
Геннадий Шипулин: Воронков - достойный человек, который пострадал из-за своей ошибки
Российский тренер был дисквалифицирован из-за расизма.
30.05.2022 21:36
Волейбол
Свищев - о дисквалификации Воронкова: Мы могли по-человечески принять, если бы он извинился
Специалист был отстранен на два года за расизм.
30.05.2022 19:51
Волейбол
«Слов из песни не вырвать». Спиридонов - об отстранении Воронкова за расизм
Специалист был дисквалифицирован на два года.
30.05.2022 19:12
Волейбол
Карполь анекдотом про неверную жену отреагировал на дисквалификацию Воронкова
Российский специалист был отстранен за расизм на два года.
30.05.2022 18:17
Волейбол
Маричев - о дисквалификации Воронкова за расизм: Не хочется злорадствовать над коллегой
Российский специалист был отстранен на два года.
30.05.2022 18:00
Волейбол
Воронков дисквалифицирован на два года за расизм в адрес кубинской волейболистки
Тренер «Локомотива» оскорбил игрока соперников.
30.05.2022 17:19
Волейбол
Суперстарт Непомнящего в Мадриде и «амнистия» в дзюдо. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Только политика — никакого спорта. Как поляки не простили Рыбусу перехода в «Спартак»
Польский футбольный союз фактически наложил запрет на участие Мацея Рыбуса в чемпионате мира в Катаре.
Трансферы «Зенита», ЦСКА, «Динамо» «Спартака» в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные события в картинках.
Федотов с ЦСКА против «Сочи» и «Зенита». Крутые афиши «Кубка PARI Премьер»
21 июня стартует представительный турнир "Кубок PARI Премьер 2022" с участием топ-клубов РПЛ.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 20.06.2022: на кону 4 150 000 рублей!
20 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Футбольный агент Алексей Сафонов — о будущем Дзюбы и Тюкавина, шансе российской молодежи и войне с Толстых
Один из самых влиятельных футбольных агентов России Алексей Сафонов рассказал «Плеймейкеру» о том, что ждет молодого лидера «Динамо» Константина Тюкавина, почему Артем Дзюба не перейдет в команду Леонида Слуцкого, и вспомнил старую историю «про Николая Толстых и адвоката».
Ферстаппен выиграл битву у Сайнса, Хэмилтон спустя три месяца вернулся на подиум. Итоги Гран-при Канады
Девятый гоночный уик-энд «Формулы-1» завершился трудовой победой действующего чемпиона и лидера нынешнего сезона Макса Ферстаппена в Монреале.
У Медведева воскресенье — выходной? Как наш Даня проиграл пятый финал подряд и наорал на тренера
На турнире в Галле Даниил Медведев в финальном матче вчистую уступил поляку Хуберту Хуркачу – 1:6, 4:6.
Проколы по-парижски. «ПСЖ» не уговорил Зидана и не переубедил звезду «Реала»
По сообщениям СМИ, Зинедин Зидан окончательно отказался возглавить этим летом «ПСЖ», ряды которого также не пополнит Винисиус Жуниор.
Роман-рукоприкладец. Чем для Широкова обернулось новое нападение на судей
Роман Широков снова влип в историю: бывший полузащитник сборной России на полгода отстранен от футбольной деятельности в Москве решением столичной федерации футбола.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика