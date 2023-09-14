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Гамова - о словах Путина про Олимпиаду: ни на кого нельзя оказывать давления

Экс-волейболистка заявила, что всегда склонялась к участию в Играх. 
14 сентября 2023 16:40
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» двукратная призёр Олимпиады Екатерина Гамова прокомментировала заявление Владимира Путина о перспективах допуска российских спортсменов на главное первенство четырёхлетия.

«По поводу слов Владимира Путина могу сказать, что, безусловно, ни на кого нельзя оказывать давления. Каждый спортсмен сам будет принимать решение, участвовать ли в Олимпиаде или нет. Я всегда склонялась к тому, что при любой возможности нужно участвовать. Единственное, сегодня я узнала, что у наших спортсменов есть ряд препятствий для этого», - сказала Гамова.

Ранее Екатерина Гамова рассказала о перспективах российского волейбола в условиях ограничений.

источник: «Советский спорт»
Гамова - о российском волейболе: если все так и продолжится - перспективы не радужные
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