"Динамо" расторгло контракт с Гранкиным

Волейбол 11 января 2019 09:25 Источник: ВК «Динамо» (Москва) Автор: Спирин Дмитрий

Московское "Динамо" объявило о расторжении контракта с олимпийским чемпионом связующим Сергеем Гранкиным.

Стороны расстались по обоюдному согласию.

Гранкин провел в «Динамо» 11 сезонов. В составе столичного клуба 33-летний волейболист выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок ЕКВ. В сезоне 2009/10 «Динамо» с Гранкиным дошло до финала Лиги чемпионов.

«Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) желает Сергею успешного продолжения профессиональной волейбольной карьеры на клубном уровне, а также в составе национальной команды», - говорится в сообщении официального сайта клуба.