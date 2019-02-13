Волейболисты московского «Динамо» проиграли «Перудже» в матче Лиги чемпионов - Советский спорт
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Волейбол13 февраля 2019 21:24Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Волейболисты московского «Динамо» проиграли «Перудже» в матче Лиги чемпионов

Встреча прошла на домашней арене российского клуба.

Волейболисты московского «Динамо» потерпели поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Перуджей» – 1:3 (25:22, 21:25, 20:25, 23:25).

Лучшим игроком в составе бело-голубых стал Романос Шкулявичус, набравший 19 очков. 5 эйсов подал Владимир Съёмщиков, а Дмитрий Щербинин принёс 3 очка на блоке.

Таким образом, «Динамо» продолжает занимать 2-е место в группе Е. Последний матч команда проведёт 27 февраля на выезде с французским «Туром».

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