Волейболисты московского «Динамо» проиграли «Перудже» в матче Лиги чемпионов

Волейбол 13 февраля 2019 21:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене российского клуба.

Волейболисты московского «Динамо» потерпели поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Перуджей» – 1:3 (25:22, 21:25, 20:25, 23:25).

Лучшим игроком в составе бело-голубых стал Романос Шкулявичус, набравший 19 очков. 5 эйсов подал Владимир Съёмщиков, а Дмитрий Щербинин принёс 3 очка на блоке.

Таким образом, «Динамо» продолжает занимать 2-е место в группе Е. Последний матч команда проведёт 27 февраля на выезде с французским «Туром».