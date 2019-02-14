Алекно может снова возглавить сборную России - Советский спорт
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Волейбол14 февраля 2019 20:06Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

Алекно может снова возглавить сборную России

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно будет рассматриваться в качестве кандидата на пост наставника мужской сборной России, сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

«Конечно, кандидатура Алекно на пост главного тренера будет рассматриваться», — приводит слова Яременко агентство ТАСС.

Напомним, сегодня по итогам президиума ВФВ было объявлено, что главный тренер российской команды Сергей Шляпников покинул свой пост. Специалист возглавит долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к домашнему чемпионату мира 2022 года.

#алекно владимир#мужская сборная россии по баскетболу
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