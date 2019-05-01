Мэттью Андерсон: С детства слышал, что Россия — страшная страна

— Мои родители росли, когда шла холодная война. Их родители тоже слышали от политиков, что Россия — ужасная страна. Нас пугали ядерной войной и подобными вещами. И я слышал обо всем этом с детства, поэтому это все равно отложилось в голове. Я понимаю, что с нынешней политической обстановкой возможно все, но пропаганда формирует у людей определенное мышление, изменить которое можно только в том случае, если ты много путешествуешь, общаешься с людьми из разных стран. Например, нас пугают мусульманами с Ближнего Востока. А я был в Иране и встретил там очень приятных людей. И это не было притворством с их стороны, это было искренне. И так во многих местах. Все мы в первую очередь люди, а уже потом русские, американцы, иранцы и так далее. Нужно помнить и понимать это, - цитирует Андресона «Бизнес ONLINE».
Американец выступал за «Зенит» с 2012 года. В составе казанцев он выиграл по четыре чемпионата, Кубка и Суперкубка России, а также Лигу чемпионов. В 2017 году он стал победителем клубного чемпионата мира. Сезон-2019/20 Андресон начнет в итальянской «Модене», за которую выступал с 2011 по 2012 год.
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