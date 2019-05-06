Гамова – о трагедии в Шереметьево: Особенно щемит сердце, когда ты слышишь о погибших детях

«Периодически я боюсь летать самолётами, как бы странно это ни звучало, потому что за свою жизнь провела массу часов в воздухе. Страх периодически видоизменялся. Боялась летать нашими авиакомпаниями, потом не боялась наших, но страх настигал в иностранных. Нервничала в больших самолетах, потом переставала, и становилось не по себе в маленьких. Были периоды спокойствия на борту. Сейчас я нервничаю в основном при взлете.
Когда у меня был выбор при покупке билетов, я всегда обходила стороной Sukhoi SJ, особенно после слов одного стюарда: «Я лучше уволюсь из компании, чем буду летать на нем!».
За последнее время это не первая поломка SJ. Так почему же у нас не приостанавливается использование бортов до выявления всех причин неполадок, как делают это крупнейшие авиапроизводители в мире?
Самое страшное всегда — это человеческие жертвы. Особенно щемит сердце, когда ты слышишь о погибших детях. Царствия Небесного», - написала Гамова в своем инстаграме.
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