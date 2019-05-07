«Зенит» обыграл «Кузбасс» и сократил отставание в серии - Советский спорт
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07 мая 2019 17:04ВолейболГичунцев Артур

«Зенит» обыграл «Кузбасс» и сократил отставание в серии

Встреча прошла в Кемерово.

В третьем матче финальной серии чемпионата России «Зенит-Казань» переиграл «Кузбасс» со счетом 3-0 (25:20, 25:21, 25:19).

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Кузбасса». Четвертый матч команд пройдет 8 мая в Кемерово.

Добавим, что «Кузбасс» впервые в своей истории играет в финале чемпионата страны, а «Зенит» пять лет подряд выигрывал титул.

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