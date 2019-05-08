Кемеровский «Кузбасс» обыграл «Зенит» и стал чемпионом России - Советский спорт
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08 мая 2019 18:31ВолейболСпирин Дмитрий

Кемеровский «Кузбасс» обыграл «Зенит» и стал чемпионом России

Кемеровский «Кузбасс» в четвертом матче финальной серии плей-офф российской волейбольной Суперлиги дома победил казанский «Зенит» со счетом 3-1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:23).

Команда выиграла серию со счетом 3-1. Команда Туомаса Саммельвуо впервые в истории стала чемпионом России. Финн также возглавляет мужскую сборную России по волейболу.

Казанский «Зенит» до этого пять раз подряд выиграл чемпионат России. Высшим достижением кемеровской команды до этого было четвертое место в Суперлиге-2017/18.

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