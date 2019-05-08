Кемеровский «Кузбасс» обыграл «Зенит» и стал чемпионом России

Команда выиграла серию со счетом 3-1. Команда Туомаса Саммельвуо впервые в истории стала чемпионом России. Финн также возглавляет мужскую сборную России по волейболу.
Казанский «Зенит» до этого пять раз подряд выиграл чемпионат России. Высшим достижением кемеровской команды до этого было четвертое место в Суперлиге-2017/18.
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