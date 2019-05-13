Мусэрский пропустит Лигу наций из-за операции

Дмитрий Мусэрский сообщил, что пропустит Лигу наций-2019 из-за операции.
«Дорогие друзья, в этом году я вынужден пропустить волейбольную Лигу наций по причине травмы, которую получил еще в августе 2014 года, за неделю до чемпионата мира. А если конкретнее, то это паховая грыжа…
На тот момент особого дискомфорта она не вызывала, но со временем многие движения стали ограничены по мере ее разрастания и увеличения. Не один год приходилось терпеть и мириться с отсутствием возможности выполнять те или иные элементы на площадке без боли или риска получить более серьезную травму. И этот риск с каждым днем увеличивался… Вечно так продолжаться не могло. И вот было принято решение сделать операцию именно сейчас.
Конечно же, я сделаю все возможное для скорейшего выздоровления и восстановления, также надеюсь на выступление в отборе на Олимпийские игры, который будет в августе этого года в Санкт-Петербурге.
P.S. Вот, к чему может привести неправильно построенная работа в тренажерном зале. Берегите себя!», - написал Мусэрский в инстаграме.
Напомним, что в 2018 году сборная России выиграла Лигу наций. В этом году финал турнира пройдет в США.
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