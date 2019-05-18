Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионов

Итальянский клуб «Лубе Чивитанова» обыграл казанский «Зенит» в финале мужской Лиги чемпионов – 3:1 (16:25, 25:15, 25:12, 25:19).
«Зенит» – победитель четырех последних розыгрышей Лиги чемпионов. Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов «Лубе Чивитановы». Итальянский клуб побеждал в турнире в сезоне-2001/02 под названием «Мачерата».
Напомним, что женскую Лигу чемпионов-2018/19 выиграл итальянский клуб «Новара».
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