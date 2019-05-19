Алекно – о поражении в финале ЛЧ: «Мерседес» тоже ломается Казанский «Зенит» проиграл итальянскому клубу «Лубе Чивитанова» в финале мужской Лиги чемпионов – 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25).

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал итог финала.

«Мерседес» тоже ломается. Наш мотор дал сбой. В этой ситуации могу сказать, что теперь его нужно перебрать и двигаться дальше. Можно посмотреть на ситуацию с другой стороны: кто-то мечтает о двух золотых медалях и двух серебряных за сезон. Однако для «Зенита» эти две медали расцениваются как неудача. Но меня больше волнует не результат, а манера двух проигрышей, лица игроков, с которыми они находились на площадке. Это просто нужно пережить. Лично к волейболистам вопросов нет, есть вопросы к команде», - цитирует Алекно «Татар-информ».

«Зенит» – победитель четырех последних розыгрышей Лиги чемпионов. Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов «Лубе Чивитановы». Итальянский клуб побеждал в турнире в сезоне-2001/02 под названием «Мачерата».