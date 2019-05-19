Вербов может продолжить карьеру до Олимпиады 2020 года - Советский спорт
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19 мая 2019 15:22ВолейболСпирин Дмитрий

Вербов может продолжить карьеру до Олимпиады 2020 года

Российский волейболист Алексей Вербов может продолжить карьеру до Олимпиады 2020 года в Токио.

«Мы хотим посмотреть, как Алексей покажет себя в качестве тренера. Возможно, что он примет решение продолжить карьеру до Олимпиады. Но пока необходимо дождаться его решения», – цитирует генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Яременко агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что Вербов завершит карьеру после текущего сезона и возглавит вторую сборную России на Универсиаде-2019.

37-летний либеро Алексей Вербов - чемпион Европы 2013 года и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России. Он сыграл 211 матчей за национальную команду.

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