Вербов может продолжить карьеру до Олимпиады 2020 года

«Мы хотим посмотреть, как Алексей покажет себя в качестве тренера. Возможно, что он примет решение продолжить карьеру до Олимпиады. Но пока необходимо дождаться его решения», – цитирует генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Яременко агентство ТАСС.
Ранее сообщалось, что Вербов завершит карьеру после текущего сезона и возглавит вторую сборную России на Универсиаде-2019.
37-летний либеро Алексей Вербов - чемпион Европы 2013 года и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России. Он сыграл 211 матчей за национальную команду.
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