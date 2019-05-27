Машину волейболиста Волкова нашли в пруду со следами от пуль и пятнами крови - Советский спорт
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27 мая 2019 13:44ВолейболСметанникова Дарья

Машину волейболиста Волкова нашли в пруду со следами от пуль и пятнами крови

Золотой «Ауди» Александр Волков получил за победу на Олимпийских играх в 2012 голу в составе сборной России.

Машину блокирующего санкт-петербургского «Зенита» Александра Волкова нашли в Петровском пруде со следами от выстрелов. Об этом сообщает «Фонтанка».

После поднятия на поверхность в «Ауди» были обнаружены пятна крови в салоне автомобиля. На прошлой неделе Волков в своем инстаграм опубликовал фото автомобиля после рестайлинга.

Сообщается, что сотрудники полиции, прибывшиее на место, задержали двух мужчин, которые откручивали номера с машины.

Волков подал заявление в полицию, ущерб автомобиля волейболист оценить не может.

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