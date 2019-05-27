Машину волейболиста Волкова нашли в пруду со следами от пуль и пятнами крови

Машину блокирующего санкт-петербургского «Зенита» Александра Волкова нашли в Петровском пруде со следами от выстрелов. Об этом сообщает «Фонтанка».
После поднятия на поверхность в «Ауди» были обнаружены пятна крови в салоне автомобиля. На прошлой неделе Волков в своем инстаграм опубликовал фото автомобиля после рестайлинга.
Сообщается, что сотрудники полиции, прибывшиее на место, задержали двух мужчин, которые откручивали номера с машины.
Волков подал заявление в полицию, ущерб автомобиля волейболист оценить не может.
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