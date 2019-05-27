Представитель «Зенита»: Пуль и крови в машине Волкова не обнаружено

– Прошла информация, что в салоне автомобиля обнаружена кровь, следы от пуль. Это так?
– Эта информация не соответствует действительности – нет никакой крови и тем более следов от пуль. Правда, у машины разбиты стекла. Автомобиль нашли в Петровском пруду.
– То есть, это банальный угон?
– Да, похоже на это.
– Когда машина была угнана?
– Предположительно, рано утром. Откуда? Не могу сказать. Видимо, автомобиль стоял возле дома, где живет Александр. Он сам узнал об угоне, когда ему позвонили из полиции. Мне пока не известно, подавал ли Волков заявление в полицию.
Автомобиль «Ауди» Александр Волков получил за победу на Олимпийских играх в 2012 году в составе сборной России. В последствии спортсмен решил покрасить автомобиль в золотой цвет.
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