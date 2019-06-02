Россия обыграла Сербию в Лиге наций

В матче первого тура предварительного раунда Лиги наций сборная России обыграла Сербию – 3:2 (20:25, 26:24, 25:23, 22:25, 15:10). Матч продолжался два часа 23 минуты.
Самым результативным на площадке был доигровщик Егор Клюка, набравший 25 очков.
Это вторая победа России в Лиге наций-2019. Ранее россияне обыграли Японию.
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