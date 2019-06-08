Доигровщик сборной США перешел в московское «Динамо»

Сандер - победитель Кубка мира 2015 года и Мировой лиги 2014 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года. Ранее 27-летний волейболист выступал за бразильский клуб «Сада Крузейро».
В прошедшем сезоне «Динамо» заняло в чемпионате России 7-е место.
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