Доигровщик сборной США перешел в московское «Динамо» - Советский спорт
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08 июня 2019 16:04ВолейболСпирин Дмитрий

Доигровщик сборной США перешел в московское «Динамо»

Доигровщик сборной США Тейлор Сандер подписал контракт с московским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба

Сандер - победитель Кубка мира 2015 года и Мировой лиги 2014 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года. Ранее 27-летний волейболист выступал за бразильский клуб «Сада Крузейро».

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло в чемпионате России 7-е место.

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