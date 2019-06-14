Российские волейболисты обыграли команду Польши в матче Лиги наций

Мужская сборная России победила команду Польши в матче третьего этапа Лиги наций. Поединок завершился со счетом 3:1 (24:26, 25:20, 25:22, 25:19).
Таким образом, спортсмены из РФ выиграли шестой матч на этом турнире. Что касается поляков, то они потерпели третье поражение, будучи чемпионами мира.
Следующий матч сборная России проведет 15 июня, а ее соперником станет команда Ирана.
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