Россия проиграла Ирану в трех сетах в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу уступила Ирану в матче Лиги наций — 0-3 (20:25, 24:26, 23:25).
Лучшим в составе россиян был диагональный Виктор Полетаев, набравший 16 очков (14 в атаке, одно на блоке, одно на подаче).
Это второе поражение сборной России на предварительном этапе Лиги наций. Ранее подопечные Туомаса Саммелвуо проиграли Франции (1-3), а потом последовательно победили Японию (3-1), Сербию (3-2), Португалию, США, Италию (все 3-0), Польшу и Канаду (оба 3-1).
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