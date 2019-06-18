Спиридонов продолжит карьеру в «Урале» - Советский спорт
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18 июня 2019 16:44ВолейболСметанникова Дарья

Спиридонов продолжит карьеру в «Урале»

Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

Доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов стал игроком уфимского «Урала».

Ранее новичками «Урала» стали связующий Сергей Макаров, доигровщик Денис Бирюков и блокирующий Леонид Кузнецов.

В минувшем сезоне Спиридонов провел 12 матчей в чемпионате России и пять – в Лиге чемпионов.

В сезоне-2012/13 Спиридонов уже выступал за «Урал». Уфимская команда заняла восьмое место в минувшем розыгрыше Суперлиги.

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