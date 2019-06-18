Спиридонов продолжит карьеру в «Урале»

Доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов стал игроком уфимского «Урала».
Ранее новичками «Урала» стали связующий Сергей Макаров, доигровщик Денис Бирюков и блокирующий Леонид Кузнецов.
В минувшем сезоне Спиридонов провел 12 матчей в чемпионате России и пять – в Лиге чемпионов.
В сезоне-2012/13 Спиридонов уже выступал за «Урал». Уфимская команда заняла восьмое место в минувшем розыгрыше Суперлиги.
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