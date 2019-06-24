Россия уступила Бразилии в Лиге наций - Советский спорт
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24 июня 2019 06:26ВолейболСпирин Дмитрий

Россия уступила Бразилии в Лиге наций

Минувшей ночью состоялся матч предварительного этапа Лиги наций между сборными Бразилии и России.

Игра завершилась со счетом 3-0 (25:17, 25:21, 28:26) в пользу бразильцев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Уоллес де Соуза, набравший 12 очков. В составе российской сборной по 10 очков набрали Ильяс Куркаев и Иван Яковлев.

Сборная Бразилии одержала 11-ю победу в 12 матчах и вышла на первое место в турнирной таблице Лиги наций (30 очков). Россия потерпела 3-е поражение при 9 победах и осталась на 4-м месте (26).

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