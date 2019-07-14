Российские волейболисты обыграли Польшу и сыграют с американцами в финале Лиги наций

Встреча прошла в Чикаго (США) и завершилась со счетом 3-1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21). В составе россиян Виктор Полетаев набрал 24 очка, на счету Егора Клюки 19 очков.
В финале турнира соперником российской сборной будет команда США, обыгравшая в полуфинале бразильцев со счетом 3-2 (25:21, 17:25, 21:25, 25:20, 15:9).
Лига наций
Мужчины
Чикаго (США)
1/2 финала
Польша – Россия – 1:3 (19:25, 26:24, 22:25, 21:25).
США – Бразилия – 3:2 (25:21, 17:25, 21:25, 25:20, 15:9).
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