Российские волейболисты обыграли Польшу и сыграют с американцами в финале Лиги наций - Советский спорт
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14 июля 2019 09:53Волейбол

Российские волейболисты обыграли Польшу и сыграют с американцами в финале Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу победила команду Польши в полуфинальной встрече волейбольной Лиги наций.

Встреча прошла в Чикаго (США) и завершилась со счетом 3-1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21). В составе россиян Виктор Полетаев набрал 24 очка, на счету Егора Клюки 19 очков.

В финале турнира соперником российской сборной будет команда США, обыгравшая в полуфинале бразильцев со счетом 3-2 (25:21, 17:25, 21:25, 25:20, 15:9).

Лига наций
Мужчины
Чикаго (США)
1/2 финала

Польша – Россия – 1:3 (19:25, 26:24, 22:25, 21:25).

США – Бразилия – 3:2 (25:21, 17:25, 21:25, 25:20, 15:9).

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