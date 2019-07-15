Волков, Клюка и Яковлев вошли в символическую сборную Лиги наций

Три игрока сборной России включены в символическую сборную по итогам второго сезона Лиги наций.
В число лучших доигровщиков вошли Дмитрий Волков и Егор Клюка, а среди лучших блокирующих организаторы отметили Ивана Яковлева.
Самым же ценным игроком был назван диагональный сборной США и «Зенита-Казань» Мэтт Андерсон.
Также лучшими игроками стали: связующий – Мика Кристенсон (США), доигровщик – Бартош Беднорж (Польша), блокирующий – Максвелл Холт (США), диагональный – Андерсон, либеро – Эрик Шоджи (США).
Напомним, в ночь на понедельник Россия обыграла США (3:1) в финальном матче Финала шести в Чикаго и стала двукратным победителем Лиги наций.
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