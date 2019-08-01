Алексей Спиридонов: Я уже старенький для сборной, пусть молодые играют

Доигровщик Алексей Спиридонов высказался о перспективах возвращения в сборную России и других целях после перехода в «Урал».
«Для меня это новая старая команда, – приводит слова 31-летнего игрока официальный сайт клуба. – Я вернулся в Уфу как домой, с хорошими эмоциями.
Я уже старенький для сборной, пусть молодые играют. У меня каждый год задача – кому-то что-то доказать, иначе я на следующий год не нужен буду никому».
Напомним, прошлый сезон Спиридонов провел в «Зените». Ранее он уже выступал за уфимский клуб в 2012-2013 годах.
В сезоне-2018/2019 «Урал» занял восьмое место в регулярном чемпионате суперлиги и в серии ¼ финала плей-офф проиграл в двух матчах серию с «Зенитом».
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