Алексей Спиридонов: Я уже старенький для сборной, пусть молодые играют - Советский спорт
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01 августа 2019 15:19ВолейболЛипкин Антон

Алексей Спиридонов: Я уже старенький для сборной, пусть молодые играют

Бывший доигровщик сборной России вернулся в «Урал».

Доигровщик Алексей Спиридонов высказался о перспективах возвращения в сборную России и других целях после перехода в «Урал».

«Для меня это новая старая команда, – приводит слова 31-летнего игрока официальный сайт клуба. – Я вернулся в Уфу как домой, с хорошими эмоциями.

Я уже старенький для сборной, пусть молодые играют. У меня каждый год задача – кому-то что-то доказать, иначе я на следующий год не нужен буду никому».

Напомним, прошлый сезон Спиридонов провел в «Зените». Ранее он уже выступал за уфимский клуб в 2012-2013 годах.

В сезоне-2018/2019 «Урал» занял восьмое место в регулярном чемпионате суперлиги и в серии ¼ финала плей-офф проиграл в двух матчах серию с «Зенитом».

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