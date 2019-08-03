Россиянки одержали вторую победу в олимпийском отборе - Советский спорт
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03 августа 2019 21:42ВолейболКоноплев Александр

Россиянки одержали вторую победу в олимпийском отборе

Вторая победа в Калининграде.

Женская сборная России обыграла Канаду в матче второго тура олимпийского квалификационного турнира.

Счет встречи – 3-0 (25:13, 25:21, 25:22). Лучшей на площадке стала Наталия Гончарова, набравшая 21 очко. Встреча проходила в Калининграде.

Днем ранее Россия также в трех сетах обыграла Мексику. Завтра россиянки сыграют с Южной Кореей.

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