Россиянки одержали вторую победу в олимпийском отборе

Женская сборная России обыграла Канаду в матче второго тура олимпийского квалификационного турнира.
Счет встречи – 3-0 (25:13, 25:21, 25:22). Лучшей на площадке стала Наталия Гончарова, набравшая 21 очко. Встреча проходила в Калининграде.
Днем ранее Россия также в трех сетах обыграла Мексику. Завтра россиянки сыграют с Южной Кореей.
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