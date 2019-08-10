Российские волейболисты обыграли Кубу в олимпийском отборе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 августа 2019 20:43ВолейболКоноплев Александр

Российские волейболисты обыграли Кубу в олимпийском отборе

Второй подряд успех в домашних стенах.

Мужская сборная России в трех сетах обыграла команду Кубы – 25:18, 26:24, 27:25.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге в рамках олимпийского квалификационного турнира. Лучшим на площадке был Дмитрий Волков набравший 13 очков.

Это вторая победа россиян в отборочной группе – днем ранее они оказались сильнее мексиканцев (3-0).

04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
10/08 08:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
09/08 09:00Хоккей
Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедетНаши обозреватели спорят на тему, стоит ли Овечкину через два года уходить из «Вашингтона».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
10/08 20:52Хоккей
Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 годаКоманда Сергея Голубовича без поражений провела самый престижный юниорский турнир.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
10/08 18:00Футбол
«В команде половина – наркоманы». Как Кокорин и Мамаев играли в футбол Репортаж из исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области.
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
10/08 13:30Футбол
Марко Монти: «Интер» не намерен увозить в Италию русских самородковВ сентябре в Санкт-Петербурге откроется филиал академии «Интера». А 17 августа любой желающий сможет проникнуться философией итальянского суперклуба в рамках тренировочного лагеря. О запуске проекта нам рассказал технический директор академии, который посетил город на Неве.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
08/08 12:30Хоккей
Россия идет за первым Кубком Глинки с 1995 года. Впереди финныЮниорская сборная России без поражений прошла групповой этап.
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
08/08 23:30Футбол
Олег Кононов: Мы строим новый коллектив. Затем уже будем работать над игройПресс-конференция главного тренера «Спартака» после гостевой победы над швейцарским «Туном» в квалификации Лиги Европы.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
09/08 09:00Хоккей
Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленноОбозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон».
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
06/08 17:30Теннис
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.
09/08 15:00Фигурное катание
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это мифВ новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют.
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
09/08 23:00Футбол
Забьет ли Глушаков «Спартаку» и другие интриги 5-го тура«Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
10/08 21:14Футбол
Горячий вечер в Петровском парке. «Зенит» победил «Динамо»Чемпион страны после домашней осечки в предыдущем матче с «Краснодаром» одержал очередную победу, обыграв в Москве «Динамо».
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
09/08 11:00Футбол
Бросит ли «Тоттенхэм» вызов «Ман Сити» и «Ливерпулю»? Стартует новый сезон АПЛВ пятницу матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем» стартует новый чемпионат Англии, а уже в воскресенье первый большой матч – «МЮ» против «Челси».
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
Новости
21:38 Теннис Рублев вышел в финал квалификации турнира в Цинциннати после отказа Томича
21:31 Футбол Сергей Семак: Хорошо, что смогли забить второй мяч и более-менее закончить игру
21:22 Футбол Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» волевую победу в матче с «Астон Виллой»
21:18 Футбол «Армавир» обыграл «Чайку» и покинул зону вылета
21:14 Баскетбол Сборная России выиграла товарищеский турнир в Италии
20:59 Футбол «Краснодар» в меньшинстве обыграл «Рубин»
20:56 Футбол «Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Оздоева
20:43 Волейбол Российские волейболисты обыграли Кубу в олимпийском отборе
20:42 Баскетбол Россиянки вышли в финал юниорского Евробаскета
20:30 Футбол «Марсель» Виллаш-Боаша проиграл в первом туре лиги 1
20:30 Хоккей Юниорская сборная России обыграла Канаду в финале Кубка Глинки/Гретцки
20:20 Прыжки в воду Королева – чемпионка Европы в прыжках с метрового трамплина
20:08 Хоккей «Торпедо» обыграло минское «Динамо» на домашнем турнире
19:53 Футбол «Спартак-2» упустил волевую победу в Курске, «Химки» снова первые
19:53 Футбол На домашнем стадионе «АЗ Алкмар» обрушилась крыша (фото)
19:45 Теннис Пуиг обыграла Потапову и теперь встретится с Кудерметовой
19:40 Футбол Дзюба – пятый бомбардир в истории чемпионатов России
19:35 Футбол «Динамо» – «Зенит». Шунин получил травму, Лещук дебютировал в РПЛ
19:33 Футбол Александр Мостовой: Матч с «Ахматом» ничего хорошего «Спартаку» не предвещает
19:26 Футбол «Краснодар» – «Рубин». Игнатьев забил в памятный день (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика