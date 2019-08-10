Российские волейболисты обыграли Кубу в олимпийском отборе

Мужская сборная России в трех сетах обыграла команду Кубы – 25:18, 26:24, 27:25.
Встреча проходила в Санкт-Петербурге в рамках олимпийского квалификационного турнира. Лучшим на площадке был Дмитрий Волков набравший 13 очков.
Это вторая победа россиян в отборочной группе – днем ранее они оказались сильнее мексиканцев (3-0).
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