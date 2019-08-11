Россия обыграла Иран и пробилась на Олимпиаду-2020 - Советский спорт
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11 августа 2019 20:49ВолейболКоноплев Александр

Россия обыграла Иран и пробилась на Олимпиаду-2020

Мужчины повторили успех девушек.

В матче третьего тура олимпийского квалификационного турнира мужская сборная России обыграла Иран и пробилась на Игры-2020 в Токио.

Счет встречи, проходившей в Санкт-Петербурге, – 25:19, 25:23, 25:23. Лучшим на площадке был Виктор Полетаев, набравший 19 очков.

Ранее россияне обыграли в трех сетах Мексику и Кубу.

Напомним, что подобного успеха добилась и женская сборная России.

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