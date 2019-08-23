Александр Яременко: Бузато дисквалифицирован на три матча

- Комиссия FIVB вынесла решение: Бузато дисквалифицирован на три матча. Дисквалификация распространяется на три ближайших матча чемпионата Европы, - приводит «РИА Новости» слова генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко.
Напомним, что после матча со сборной Южной Кореи (3-2), состоявшегося 4 августа, появилась фотография, на которой наставник российской сборной растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.
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