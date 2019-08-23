Российские волейболистки обыграли Белоруссию в первом матче чемпионата Европы Женская сборная России обыграла команду Белоруссии в первом матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Матч прошел в Братиславе.

Загрузка... Встреча группы D, которая прошла в Братиславе в пятницу, 23 августа, завершилась со счетом 3-0 (26:24, 25:16, 25:22) в пользу российской команды. Напомним, что из-за дисквалификации эту встречу пропускал наставник российской сборной Серджио Бузато. Добавим, что в следующем матче турнира сборная России 25 августа сыграет против команды Швейцарии.