Бузато вернется к работе после дисквалификации в среду Тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато вернется к работе в команде в матче чемпионата Европы против команды Испании.

Загрузка...

- Бузато отбыл наказание и вернется к работе. Он был заявлен на чемпионат Европы, он находится с командой, - приводит ТАСС слова генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Яременко.

Напомним, что после матча со сборной Южной Кореи (3-2), состоявшегося 4 августа, появилась фотография, на которой наставник российской сборной растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.

Позже Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала старшего тренера женской сборной России на три матча.