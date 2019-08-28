Россиянки обыграли Испанию на чемпионате Европы В матче группового этапа женского чемпионата Европы сборная России обыграла Испанию – 25:15, 25:19, 25:22.

Встреча продолжалась 77 минут.

Самым результативным игроком встречи стала испанка Ана Эстамилья, набравшая 16 очков.

После четырех туров в активе россиянок три победы и одно поражение.