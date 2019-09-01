Волейболистки сборной России обыграли Бельгию и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы - Советский спорт
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01 сентября 2019 18:45Волейбол

Волейболистки сборной России обыграли Бельгию и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу победила команду Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 3-1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).

В 1/4 финала турнира российская команда сыграет с победителем встречи между сборными Италии и Словакии.

Добавим, что на групповом этапе российские волейболистки заняли второе место, обыграв команды Белоруссии (3-0), Швейцарии (3-0), Испании (3-0) и Словакии (3-0), а также уступив сборной Германии (2-3).

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