Волейболистки сборной России обыграли Бельгию и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы Женская сборная России по волейболу победила команду Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 3-1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).

Новости СМИ2 В 1/4 финала турнира российская команда сыграет с победителем встречи между сборными Италии и Словакии. Добавим, что на групповом этапе российские волейболистки заняли второе место, обыграв команды Белоруссии (3-0), Швейцарии (3-0), Испании (3-0) и Словакии (3-0), а также уступив сборной Германии (2-3).