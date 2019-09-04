Спиридонов поможет 11-летней волейболистке со спортивной экипировкой

Доигровщик «Урала» Алексей Спиридонов поможет 11-летней волейболистке Насте Дахиной из Костромы, о которой рассказал телеграм-канал Mash.
Девочка занимается волейболом, имеет десятки почетных грамот и кубков, но из-за финансовых проблем ее семья не может позволить купить новые кроссовки. Спиридонов опубликовал пост в инстаграме с просьбой сообщить контакты Насти или ее тренера.
«Спасибо всем, кто помог с информацией. В ближайшее время она будет одета и обута от компаний Puma и Mizuno. Давайте мы все не будем проходить мимо чужих проблем. Всем добра», – написал в следующем посте Спиридонов.
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