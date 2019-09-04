Сборная России проиграла команде Италии в четвертьфинале чемпионата Европы

Волейболистки сборной России уступили команде Италии в матче ¼ финала чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 27:25, 22:25, 25:27, 21:25.
В составе национальной команды лучшей оказалась Наталия Гончарова, набравшая 22 очка. Еще 12 баллов у Ирины Королевой.
Таким образом, итальянки вышли в полуфинал. За право сыграть в решающем матче коллектив поспорит со сборной Сербии.
Что касается россиянок, то национальная сборная в 1/8 финала обыграла бельгийских волейболисток, а на групповом этапе заняла второе место.
Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Почему молчит профсоюз игроков НХЛ? Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в среду в интервью Матч ТВ вновь подтвердил, что мечтает выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине и выиграть золото. 04.09.2019 18:00 Хоккей Славин Виталий Россияне выступили на турнире UFC в Китае. Один из них неожиданно проиграл (видео) На турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157 в Китае выступили бывших чемпиона организации М-1. Дамир Исмагулов одержал победу, а Хадис Ибрагимов потерпел неожиданное поражение. 31.08.2019 13:23 ММА Ващенко Сергей Анатолий Александров: Ковалев прошел через ад в бою с Ярдом Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Анатолий Александров поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалева над Энтони Ярдом и дал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. 27.08.2019 10:02 Бокс Усачев Владислав Максим Беляев: Шотландцы сильнее Сан-Марино Защитник «Арсенала» готов стать противоядием для фланговых шотландских навесов. 04.09.2019 14:00 Футбол Григорьевская Юлия Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай