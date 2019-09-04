Сборная России проиграла команде Италии в четвертьфинале чемпионата Европы Турнир стартовал 23 августа и завершится 8 сентября. Матчи проходят в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

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Волейболистки сборной России уступили команде Италии в матче ¼ финала чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 27:25, 22:25, 25:27, 21:25.

В составе национальной команды лучшей оказалась Наталия Гончарова, набравшая 22 очка. Еще 12 баллов у Ирины Королевой.

Таким образом, итальянки вышли в полуфинал. За право сыграть в решающем матче коллектив поспорит со сборной Сербии.

Что касается россиянок, то национальная сборная в 1/8 финала обыграла бельгийских волейболисток, а на групповом этапе заняла второе место.