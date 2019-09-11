Алексей Вербов: Нельзя исключать вариант возвращения на площадку Тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал о своих взаимоотношениях с многолетним наставником клуба Владимиром Алекно и не исключил возобновления игровой карьеры.

Загрузка...

– Я отвечаю за всю спортивную часть: тренировки, разбор соперников, игры. Как официально будет звучать моя должность, не так важно. Владимир Романович – куратор, контролирующий мою работу. Он будет следить за рабочим процессом и помогать. Кстати, за те три года, что мне доверяли управление командой, он ни разу не вмешивался в ход матчей. Свои замечания и пожелания он высказывал уже после игр.

Если будет получаться и команда при мне будет показывать достойную игру и результаты, то вопрос с игровой карьерой будет закрыт навсегда.

– А если нет?

– Если не справлюсь и от моих тренерских услуг откажутся, то нельзя исключать вариант возвращения на площадку. Но в Казани он маловероятен. Может быть, будет какой-то вариант в Европе. Всегда хотелось попробовать свои силы там, почувствовать себя легионером и заодно посмотреть, как там всё устроено. Был бы отличный опыт. Играть всё равно лучше, чем по ходу сезона вставать на тренерскую биржу, – приводит слова Вербова «БИЗНЕС Online».