Евгения Старцева: Я очень расстроена, мы могли выиграть Турнир проходит в Японии.

Капитан сборной России по волейболу Евгения Старцева поделилась эмоциями после поражения от команды Китая в 3-м туре Кубка мира (0-3).

«Мы могли выиграть этот матч. Я очень расстроена. Кубок мира – хорошая проверка для нас перед Олимпиадой», – приводит слова Старцевой официальный сайт Международной федерации волейбола.

Таким образом, национальная команда потерпела первое поражение на турнире. Ранее россиянки одолели сборные Камеруна (3-0) и Японии (3-2).

18 сентября сборная России сыграет против Южной Кореи, а команда Китая в тот же день встретится с доминиканками.